Hüpfburgfestival: Forchheimer Stadtpark wird zum Spielplatz

Am Samstag startet das Event — Riesenrutsche und Swimmingpool - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - Die Stadt setzt ab Samstag beim Hüpfburgen-Festival zehn Tage lang im Stadtpark unterhalb des Amtsgerichts zu Luftsprüngen an. Erwartet werden rund 8000 Besucher. Bei den Parkplätzen ist noch Luft nach oben: Spezielle Parkmöglichkeiten gibt es nicht.

In Forchheim darf ab Samstag fleißig gehüpft werden. © privat



Oliver Meisel gerät ins Schwärmen, wenn er von dem "wunderschönen Areal des Forchheimer Stadtparks" spricht, wo er, Meisel, als Veranstalter des Hüpfburgen-Festivals die Forchheimer zu Höhenflügen anspornt. Insgesamt 22 Burgen stehen ab Samstag, 2. Juni, bis 11. Juni bereit, darunter eine Riesenrutsche mit 15 Metern Höhe, ein Swimmingpool und eine Wasserburg. Bereits am Dienstag wurde damit begonnen, die Hüpfburgen im Park zu platzieren.

Biergarten und Café

Wer nicht hüpft, der kann all die kleinen hüpfenden Windelträger und mutigen Wasserrutschen-Kapitäne in einem Biergarten und Café aus der Distanz beobachten. Dort gibt es neben Kaffee und Getränken auch freibad-affine Speisen wie Hot-Dogs, Chicken Wings und Pommes.

Meisel, der in puncto Hüpfburgen-Festivals in ganz Oberfranken unterwegs ist, rechnet, je nach Wetterlage, in Forchheim mit rund 8000 Besuchern an zehn Veranstaltungstagen. Doch wo sollen all die Besucher parken, fragen sich nicht nur die User in den sozialen Netzwerken. Sigrid Mauser vom Ordnungsamt der Stadt verweist auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten auf "die üblichen Parkmöglichkeiten" und empfiehlt die Sportinsel oder das Parkhaus Kronengarten, "dort können Sie im Schatten parken". Ansonsten würden für das Hüpfburgen-Festival "Parkplätze nicht explizit ausgewiesen", außerdem bestünden hinreichende Parkregelungen in den Straßen rund um das Festival-Gelände.

Der Eingang für das Spektakel ist in der Karolingerstraße, gegenüber von Hausnummer 15, geöffnet ist von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und Pfingstmontag von 11 Uhr bis 19 Uhr. Kinder zahlen acht Euro, Erwachsene vier Euro Eintritt.

bhe