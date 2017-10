Hypothetische Chancen für Großfusion der Sportklubs

FORCHHEIM - Sollte der geplante Umzug der SpVgg Jahn in den Stadtnorden in näherer Zukunft über die Bühne gehen, wäre für den gebeutelten VfB Forchheim statt einer Verpachtung des heimischen Geländes eine Fusion die logische Konsequenz. Der Vorsitzende Franz Stumpf hält den Vorstoß seines langjährigen Weggefährten Heinz Endres für heiße Luft.

Das teils verwitterte Sportgelände des VfB Forchheim wird derzeit allein vom Nachwuchs der SpVgg Jahn genutzt. Weil der Jahn mit dem geplanten Umzug zum Dauermieter würde und dem VfB die Mitglieder davonlaufen, liegt eine Fusion nahe. © Foto: Horst Linke



Der Trend ist eindeutig und alarmierend. Von stolzen 1400 Mitgliedern schrumpfte die Mitgliederzahl des ältesten Sportklubs der Stadt um mehr als zwei Drittel, dürfte wohl bald die Marke von 400 nach unten reißen.

"Ich will meinen Verein nicht zu Grunde gehen sehen", sagt Heinz Endres. Nachdem es 2014 in einem öffentlichkeitswirksamen Streit um eine entfallene Ehrung zum Zerwürfnis mit dem Vorsitzenden und langjährigen auch politischen Weggefährten Franz Stumpf gekommen war, konnte sich das frühere Vorstandsmitglied doch nicht ganz abwenden.

Weil aus seiner Sicht nach der juristisch ausgestandenen Schelsky-Affäre seit der zurückliegenden Hauptversammlung keine nötigen Strategieimpulse aus der Führungsriege kommen, legt Endres in einem Schreiben vom Juli 2017 den Finger in die Wunde. Sein Ansatz: Anstatt das Gelände als verbliebenes Tafelsilber zu verpachten, solle man das Areal besser gleich in einen gemeinsamen Großverein mit dem Jahn einbringen. Die Leichtathleten in der LG und die Volleyballer der VG pflegen bereits eine harmonische Kooperation.

"Es geht mir nicht darum, jemandem Schuld für die aktuelle Lage zuzuweisen. Ich behaupte auch nicht, das Ei des Kolumbus entdeckt zu haben: Aber wir müssen einfach einmal eine freie Debatte führen", fordert Endres, der außerdem wissen will, ob die Verantwortlichen ihre Ämter weiter ausführen werden. 2016 ließen sich Stumpf und wichtige Mitstreiter nur für ein Jahr wiederwählen.

Rückmeldung erhielt Endres von Franz Stumpf persönlich. Nach "fünf Jahren Stillschweigen" einer verblichenen Freundschaft kam es zum Treffen. Das Ergebnis. "Ich sollte den Antrag zurückziehen", berichtet Endres, der stur blieb. Die NN haben Stumpf mit dem Thema konfrontiert. Der Alt-OB relativiert: "Für das grundsätzliche Anliegen habe ich Verständnis. Natürlich können und werden wir über die Entwicklungen reden. Für eine Fusion bin ich ja schon lange offen. Aber es ist momentan nicht die Zeit für Beschlüsse."

Im Detail gelte es, die satzungsrechtliche Vereinbarkeit eines Versprechens an die Hallensportler zu prüfen, dass deren Beiträge nicht den Unterhalt eines teuren Fußballbetriebs subventionieren. "Eine Lösung ist nicht auf dem Tisch", verrät Stumpf. Ohnehin sei keineswegs ausgemacht, ob bis zur Sitzung beim VfB am 10. November ein Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Stadt und Jahn vorliegt. Der Stadtrat legt in einer Sondersitzung am 2. November vor, der Verein trifft sich kurz danach.

