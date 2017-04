ICE-Trasse: Am Boden und am Himmel lief alles glatt

Aufwendige Oster-Arbeiten: Das große Bau-Wochenende ist zu Ende - 18.04.2017 17:31 Uhr

FORCHHEIM - Das "intensive Bau-Wochenende" (so die Bahn) über die Osterfeiertage auf der Bahn-Trasse zwischen Erlangen und Bamberg ist vorüber – und die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz.

Diese DDR-Briefmarke aus dem Jahr 1985 zeigt einen Hubschrauer bei Bahn-Arbeiten. © Foto: Klebes



"Alles lief glatt", sagt ein Bahn-Sprecher angesichts der zwischen Karfreitag, 22 Uhr, und Ostermontag, 4 Uhr, währenden Vollsperrung des Teilabschnittes. Selbst bei der bautechnisch schwierigsten Stelle in Eggolsheim-Neuses, so der Sprecher weiter, konnte man die Arbeiten pünktlich am frühen Montagmorgen abschließen. Dort wurden die Schienen getrennt und Hilfsbrücken eingesetzt, damit im Untergrund die Arbeiten für den neuen Fußgängertunnel vonstatten gehen konnten.

Am Forchheimer Bahnhof hat der neue Agilis-Bahnsteig 3b Richtung Ebermannstadt den letzten Feinschliff bekommen und soll laut DB planmäßig am 24. April in Betrieb genommen werden.

Auch der Helikoptereinsatz am Karsamstag (entlang der Strecke Bamberg-Forchheim wurden 60 Signalanlagen eingeflogen und montiert) ging beinahe reibungslos über die Bühne – trotz heftiger Windböen, die die Präzisionsarbeit in luftiger Höhe erschwerten. "Irgendwann wurde es doch sehr windig, weswegen die Mitarbeiter am Boden wie in der Luft den Wetterbericht ständig im Auge behalten mussten", sagt der DB-Sprecher. Statt sich über den Lärm des Hubschraubers zu beschweren, ließen es sich viele Forchheimer zudem nicht nehmen, ihren Osterspaziergang gen Bahnhof zu verlegen, um dem kleinen Spektakel am Himmel vor Ort beizuwohnen.

Diese Art der Luftunterstützung ist im Übrigen beim Bahn-Bau nicht neu: NN-Leser Günther Klebes, seines Zeichens Briefmarken-Experte, hat hierfür in seiner umfangreichen Sammlung gegraben und eine DDR-Marke aus dem Jahre 1985 entdeckt. Auf ihr zu sehen: ein ähnlicher, real existierender Helikopter-Einsatz über den Gleisen – wenn auch sozialistischer Prägung.

