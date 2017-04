Der Ausbau der ICE-Trasse in und um Forchheim läuft über Ostern auf Hochtouren, schon am Gründonnerstag brachten sich die Bagger in Position. Am Samstag gab es Unterstützung aus der Luft. Per Helikopter wurden 56 Vor- und Hauptsignale entlang der Strecke angebracht. Die Bahn hatte für diese Arbeiten eine Hubschrauberfirma aus Itzehoe (Schleswig-Holstein) engagiert. © Michael Müller