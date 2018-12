"Ich stech dir die Augen aus": 50-Jähriger vor Gericht in Forchheim

FORCHHEIM - Mit der Drohung "Ich steche dir die Augen aus", ist ein stark betrunkener Mann aus Erlangen in der Regionalbahn, auf der Strecke von Fürth nach Bamberg, auf einen weiteren Fahrgast losgegangen. Dafür muss er vier Monate hinter Gitter, entschied das Amtsgericht Forchheim.

Im Zug ist er auf einen Fahrgast losgegangen. Foto: Stefan Hippel



Im März diesen Jahres gegen 22.20 Uhr war der stark betrunkene Angeklagte in der Regionalbahn von Fürth nach Bamberg unterwegs. Der 50-Jährige verkündete immer wieder lautstark, dass seine Frau gestorben sei, und beleidigte mehrere Mitreisende, teils mit obszönen Äußerungen. Auf Höhe der Haltestelle Forchheim rief er einem 38-jährigen Fahrgast aus Braunschweig zu: "Was schaust du denn so blöd?" Als dieser nicht reagierte, bedrohte der 50-Jährige ihn mit den Worten "Ich steche dir die Augen aus".

Vor dem Amtsgericht Forchheim erzählte das Opfer, dass es nur der Hilfe zweier weiterer Fahrgäste zu verdanken sei, dass er nicht tatsächlich angegriffen worden sei. Er könne sich an nichts mehr erinnern, weil er so betrunken gewesen sei, sagte dagegen der Angeklagte vor Gericht.

Angeklagter geht gegen Urteil vor

Richterin Silke Schneider las das Vorstrafenregister des Angeklagten vor: 31 Einträge sind dort aufgelistet. Nötigung, Sachbeschädigung, vorsätzliche, teils schwere Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand gegen die Staatsgewalt brachten ihm schon mehrere Haftstrafen ein.

Staatsanwalt Stefan Meyer erklärte, dass das Verhalten des Angeklagten unentschuldbar und als ernstzunehmende Bedrohung zu sehen sei, auch wenn dieser zur Tatzeit stark alkoholisiert war. Er forderte vier Monate Haft, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.

Am Ende der Verhandlung entschuldigte sich der Angeklagte zwar, Richterin Silke Schneider verurteilte ihn dennoch zu vier Monaten Haft ohne Bewährung. Der Angeklagte erklärte daraufhin, dass er in Berufung gehen wolle.

