„Igel, Hagel, Hugel, Hagel“ bei jedem Eggolsheimer Volltreffer

Besuch beim Heimspiel der Bayernliga-Keglerinnen: Ein eingeschworenes Team auf dem Weg in die 2. Bundesliga - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Der SKC treibt nicht nur im eigenen Verein den Generationenwechsel voran. Mit 6:2 behielten die Eggolsheimer Bayernliga-Keglerinnen zu Hause die Oberhand über den ehemaligen Bundesligisten FEB Amberg und steuern unbeirrt auf die Meisterschaft zu. Ein Besuch.

Der Blick ins innerste Eggolsheimer Kegelherz. Hinter der Glasfront duellieren sich die SKC-Frauen (rote Trikots) auf ihren berüchtigten Bahnen mit Amberg (blau). Foto: Ralf Rödel



Bevor die Arena zum Leben erwacht, sind im Gastraum die bisherigen Erfolge des Wochenendes Gesprächsthema. Mehrere Dutzend Aktive sind in acht Mannschaften im Einsatz. Mit einer blitzsauberen Vorstellung hält die zweite Garde der Damen weiter Kurs auf die Bezirksoberliga.

Deutlich fiel auch das Ergebnis der Landesliga-Männer beim 7:1 gegen Weiden, das maßgeblich Christopher Schlund (587 Holz), Reinhold Trautner (586) und Markus Hausner (607) auf den Weg brachten, aus. Das Kuriose, wie Kapitän Kai Postler bei einem kalten Hopfengetränk tags darauf feststellt: Zwischen dem SKC auf Platz 4 und dem neuen Schlusslicht Weiden liegen nur zwei Zähler.

Meisterschaft als nahes Ziel

Kurz bleibt Manuela Haßfurther noch Zeit, über die höchsten Sphären zu sprechen. Denn die SKC-Frauen, seit sieben Spielen ungeschlagen, klopfen laut an die Tür zur 2. Bundesliga. „Wenn wir so weitermachen, hält uns nichts auf“, erklärt die Spielführerin selbstbewusst. Bei einen Vorsprung von fünf Punkten vor den verbleibenden sechs Begegnungen sei der Gedanke an die Meisterschaft und den Aufstieg unvermeidlich. „Das wären im Vergleich zur Bayernliga auch keine viel weiteren Fahrten. Mit Bayreuth und Bamberg könnte es interessante Derbys geben.“ Grundlage des Traums ist die verstärkte Arbeit an der Entwicklung junger Kräfte im 1967 gegründeten Verein. Keine andere Mannschaft ist durchweg so jugendlich besetzt. „Wir legen Wert auf eine starke zweite Reihe und einen durchlässigen Übergang, dann ist der Niveau-Sprung für Nachrücker nicht so hoch“, sagt Manuela Haßfurther, die 2016 Deutsche Meisterin der U23 wurde. Für die Zukunft wollen sie Eigengewächs Jasmin Hahn nach ihrem Lehrjahr im zweiten Team an höhere Aufgaben heranführen.

Ein weiterer Erfolgsbaustein ist auf den ebenerdigen Bahnen zum Schwarzen Kreuz verbaut. In ihrem Wohnzimmer kassierten die Eggolsheimerinnen zwar ihre bis dato einzige Saisonniederlage, holten sich aber mit konstant besseren Einzelergebnissen jenes Vertrauen, mit dem sie ihr Leistungsvermögen auch auswärts wie selbstverständlich abrufen.

Im Alter der heimischen Bahnen versteckt sich ein vorteilhaftes Geheimnis, wie Manuela Haßfurther verrät: „Für neue Anlagen werden Kunststoffplatten verlegt. Bei uns ist die Bahn in einem Stück gegossen worden. Sie nimmt den Drall der Kugeln gemächlicher an.“ Mit dem Schwung aus mehr als zwei Metern Anlauf entladen die Kegelsportlerinnen eine Energie, die im Verlauf sichtbar Kraft kostet. Sofa-Aerobic sieht anders aus.

Als die Startpaare der sechsköpfigen Mannschaften, die seit der Systemumstellung 2014 ihre Duelle in vier Durchgängen austragen, über 30 Wurf loslegen, bricht bei den Beobachtern hinter der Glasfront das Gesangsfieber aus. Der Unterhaltungswert ist hoch. Fallen bei einem Versuch sechs oder mehr Kegel, wird der Verantwortlichen ein Ständchen geträllert. „Igel, Hagel, Hugel, Hagel — Holz, Holz, Holz.“ So hört sich die Heimvariante bei einem Volltreffer an. „Wer sich die Texte ausgedacht hat, weiß ich nicht. Jedes Team hat da ihre drei oder vier parat. Die Atmosphäre wirkt für die Spielerinnen auf jeden Fall motivierend“, erzählt Manuela Haßfurther.

Präzision ist gefragt

Nach 15 Wurf, bei denen jedes gefallene Holz addiert wird und vorab die komplette Palette neu aufgebaut wird, ist beim Abräumen Präzision gefragt. Je länger es dauert, alle neun Kegel umzustoßen, desto weniger Würfe verbleiben für eine weitere Runde Abräumen. Den hier auf beiden Seiten einheitlich angestimmten „Lukki Lukki Ratzeputz“ bekommt Corina Wirsching seltener zu hören.

Mit unglücklichem Blick wischt Corina Wirsching nach missratenen Versuchen über ihre Kugel, kann jedoch bei zu vielen Anläufen nicht überzeugen und muss ihrer gut aufgelegten Gegnerin bei 2:2-Sätzen mit 526:556 Holz den Punkt überlassen.

Simone Schramm (527) findet besser in ihren noch vom Spiel mit der zweiten Mannschaft frischen Rhythmus, schüttelt zwischendurch trotzdem unzufrieden den Kopf. Gegen die schwächste Kontrahentin aus Amberg reicht es.

Nach einer Stunde und häufigen Korrekturen der elektronischen Zählmaschine bringen die starke Tamara Burgis (567) und Kathrin Hübner (540) mit Babybauch den SKC klar mit 3:1 in Front. Ersatzfrau Helga Friede nimmt es gelassen.

Anna Ritthaler (519) und Manuela Haßfurther (556) entscheiden je zwei Sätze für sich und verwalten den Vorsprung. Zwei Extrapunkte gibt es zum vierten einzelnen von Manuela Haßfurther für das bessere Gesamtergebnis (3235:3177).

Mit drei Siegen aus fünf Partien hätte Eggolsheim die Bundesliga-Eintrittskarte und ein schönes Gesprächsthema sicher.

KEVIN GUDD