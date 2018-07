Igensdorf: 38-Jährige fällt mit ungewöhnlichem Fahrstil auf

Frau war in Schlangenlinien auf der B2 unterwegs - vor 2 Stunden

IGENSDORF - Am Donnerstagabend ist eine 38-Jährige mit ihrem Pkw auf der B2 in Richtung Igensdorf unterwegs gewesen und anderen Verkehrsteilnehmern mit ihrem ungewöhnlichen Fahrstil aufgefallen. Die Polizei konnte rasch den Grund ausfindig machen.

Am Donnerstagabend fuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin auf der B2 in Richtung Igensdorf. Sie fuhr in deutlichen Schlangenlinien und bremste unvermittelt ab und beschleunigte wieder. Das fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf, weshalb sie die Polizei verständigten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau 1,32 Promille Alkohol im Blut hatte. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.