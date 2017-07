Igensdorf: Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen Baum

Unfall ereignete sich im Ortsteil Pettensiedel - Pkw-Lenker verletzt - vor 51 Minuten

IGENSDORF/PETTENSIEDEL - Am Sonntagabend ist ein Mann mit seinem Wagen im Igensdorfer Ortsteil Pettensiedel von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann war alkoholisiert und verletzte sich dabei.

Der Wagen eines alkohlisierten Autofahrers prallte am Sonntagabend bei Igensdorf (Landkreis Forchheim) gegen einen Baum. © NEWS5 / Merzbach



Der Wagen eines alkohlisierten Autofahrers prallte am Sonntagabend bei Igensdorf (Landkreis Forchheim) gegen einen Baum. Foto: NEWS5 / Merzbach



Der Unfall hat sich am Sonntag gegen 21.30 Uhr zugetragen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Der alkoholisierte Mann befuhr mit seinem Fahrzeug den alten Schulweg in Pettensiedel und kam aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der Wagen gegen einen Baum, der Fahrzeuginsasse war daraufhin im Auto eingeschlossen. Der Unfallfahrer konnte jedoch aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Ob der Unfall eine Folge der Alkoholisierung des Mannes war oder andere Gründe hat, wird derzeit noch geprüft, so die Polizei.

Bilderstrecke zum Thema Mann verletzt: Autofahrer prallt in Igensdorf gegen Baum Am Sonntag, 21.30 Uhr, kam der Fahrer eines Wagens am alten Schulweg im Igensdorfer Ortsteil Pettensiedel von der Strecke ab. Das Fahrzeug prallte dabei gegen einen Baum, woraufhin der alkoholisierte Pkw-Lenker im Auto eingesperrt werden. Der Mann wurde letztlich befreit und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.