Igensdorf: Bauernweib im Weidenrock

Skulpturen für den Wanderparkplatz in Oberrüsselbach - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Der Kultur- und Familienausschuss des Gemeinderates hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Vorstellung des Kunstprojektes Skulpturen am Wanderparkplatz in Oberrüsselbach beschäftigt.

Kerstin Kassel und Tilmann Oehler im Gartenatelier der Künstlerin. In der Mitte der Sandstein; die Bohrungen für die Augen sind schon zu sehen. © Karl Heinz Wirth



Kerstin Kassel und Tilmann Oehler im Gartenatelier der Künstlerin. In der Mitte der Sandstein; die Bohrungen für die Augen sind schon zu sehen. Foto: Karl Heinz Wirth



Künstlerin Kerstin Kassel stellte den Räten das Projekt vor, das als Abrundung zum "Geologischen Wanderweg durch die Jurazeit" mit einer Skulpturengruppe seine Vollendung finden soll. Die Skulpturen sind aus Materialien gefertigt, die sich am Wanderparkplatz wiederfinden: Ton, Sandstein und Kalkstein.

Das Werk des Künstler Tilman Oehlers besteht aus Ornatenton, farbig gestaltet unter dem Motto Allegorie Landwirtschaft "Bauernweib". Die Figur ist 2,50 Meter hoch und maximal 1,50 Meter breit. Ausgestattet wird sie mit einem Weidenrock auf einem Sockel stehend.

Wie Kerstin Kassel den Räten erläuterte, ist ihre Skulptur "Fern-Seher" aus Sandstein und stellt eine figürliche Menschengruppe mit zwei Augen dar, in die Prismen eingebaut werden, durch die man eine herrliche Fernsicht ins Tal hat. Die Gruppe vervollständigen drei Eisenstangen mit einer Höhe von 2,50 Meter, auf die Kalksteinfindlinge aufgeschichtet werden.

Bei den drei Eisenstangen wurde vorgeschlagen, dass Bürger die Kalksteine erwerben können und in einer Aktion selbst auffädeln. Der Erlös soll dem Dorfverschönerungs- und Förderverein zufließen.

Die Markträte stimmten der Verwirklichung des Projektes einstimmig zu. Dorf- wie Förderverein werden eingebunden und wenn Bereitschaft besteht und mit der Ausrichtung der Festveranstaltung bei der Enthüllung Sonntag, 10. September, beauftragt.

KARL HEINZ WIRTH