Igensdorf: Es brannte wegen zu wenig Wasser im Topf

Feuer in Wohnhaus richtet Sachschaden von 10.000 Euro an - vor 49 Minuten

STÖCKACH - Am Dienstagmittag hat es in einem Wohnhaus im Igensdorfer Ortsteil Stöckach gebrannt. Die Feuerwehren Igensdorf und Stöckach waren im Einsatz.

Die Eigentümerin der Wohnung, eine 45-jährige Frau, hatte einen Topf, gefüllt mit wenig Wasser, auf den eingeschalteten Elektroherd gestellt. Die Frau ging anschließend in den Garten und vergaß dabei den Topf auf der Herdplatte. Nachdem sie Geräusche aus der Wohnung hörte, kehrte die Frau in die Küche zurück. In der Zwischenzeit war ein offenes Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehren aus Igensdorf und Stöckach waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Im Haus entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.