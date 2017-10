Igensdorf: Fahrer war ohne "Lappen" unterwegs

Auto hatte polnische Zulassung - Polizei ermittelt - vor 40 Minuten

IGENSDORF - Am Donnerstagnachmittag haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Igensdorf festgestellt, dass ein Autofahrer ohne Führerschein unterwegs war. Zudem ist sein Wagen nicht in Deutschland zugelassen gewesen.

Das teilt die Polizei mit. Da der 62-Jährige, der schon seit längerer Zeit in Deutschland wohnt, in einem Pkw mit polnischer Zulassung fuhr, werden weitere Ermittlungen geführt. Unter anderem wegen eines Vergehens gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.