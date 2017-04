Zu Ehren des Heiligen Georg sind die Effeltricher am Ostermontag durch ihre Gemeinde gezogen - eine jahrhundertealte Tradition, die sich selbst von Schneeflocken und Regen nicht aufhalten lässt. Mit geschmückten Rössern und feschen Kostümen sorgten die Teilnehmer für Hingucker auf den nassen Straßen.

Ein Stand der rechtsextremen Partei "Der dritte Weg" sorgte am Samstagvormittag für Aufregung in Forchheim. Knapp 80 Menschen protestierten in der Innenstadt - fast ausnahmslos friedlich. Laut Polizei kam es zu keinen größeren Zwischenfällen.