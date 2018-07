Igensdorf: Hochsitze in die Luft gesprengt

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Unbekannte Täter sprengten zwei Jagdkanzeln in einem Waldstück bei Igensdorf. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt die weitere Sachbearbeitung. Die Beamten bitten um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, gegen 18 Uhr, in dem auf Waldstück zu. Die Jagdkanzeln standen im Bereich der Verlängerung des Stephanswegs, etwa eineinhalb Kilometer östlich der Bayreuther Straße.

Offenbar machten sich die Täter zunächst an dem Hochsitz an einem Flurweg zu schaffen und beschädigten ihn mittels eines derzeit noch unbekannten Sprengmittels. Ein weiterer, neuwertiger Hochstand, etwa 200 Meter entfernt, wurde durch eine Sprengung komplett zerstört. Insgesamt richteten die Unbekannten einen Sachschaden von mindestens 4000 Euro an.

Spezialisten für Sprengstoffdelikte des Bayerischen Landeskriminalamtes kamen am Dienstag an den Tatort. Sie übernahmen in Zusammenarbeit mit der Kripo Bamberg und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die weiteren Ermittlungen.

Die Beamten bitten um Mithilfe:

Wer hat in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, etwa 18 Uhr, Wahrnehmungen, beispielsweise einen Knall, in dem Waldstück in der Verlängerung des Stephanswegs, östlich der Bayreuther Straße bei Igensdorf gemacht?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefon (0951)9129-491 in Verbindung zu setzen.