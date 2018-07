Igensdorf: Schüsse auf Passantin

IGENSDORF - Eine Frau, die an der Ampel wartete, wurde wahrscheinlich mit einer Softair-Waffe beschossen und im Gesicht getroffen.

Am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, wurde eine 33 Jahre alte Frau an der Ampel in der Bayreuther Straße beschossen, während sie auf Grünlicht wartete. Sie verspürte einen stechenden Schmerz im Gesicht und fand dann eine weiße Plastikkugel, welche üblicherweise aus Softairwaffen verschossen werden. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei unter Telefon (09194) 7388-0.