Igensdorf: Ziemlich beste, fränkisch-französische Partner

Igensdorf und St. Martin la Plaine feiern eine länderübergreifende Gemeinden-Partnerschaft, die inzwischen 25 Jahren Bestand hat - vor 47 Minuten

IGENSDORF - "Ziemlich beste Freunde", der Titel des französischen Spielfilms, könnte auch die Freundschaft zwischen der französischen Gemeinde St. Martin la Plaine und Igensdorf beschreiben, die nun schon 25 Jahre gehalten und kein bisschen an ihrer Intensität eingebüßt hat. Am Wochenende haben sich die Freunde in Igensdorf getroffen um ihre langjährige Verbindung zu feiern.

Seit einem Vierteljahrhundert sind Igensdorf und St. Martin la Plaine Partner-Gemeinden. Daher gab ss viel zu feiern am Wochenende in Igensorf – und Landesgrenzen spielten keine Rolle mehr. © Rolf Riedel



Helmut Maussner aus Igensdorf war es, der von einem Arbeitskollegen, Herve Francois, auf die Möglichkeit einer Partnerschaft angesprochen wurde. Maussner gelang es, den damaligen Bürgermeister Erwin Zeiß ins Boot zu holen und bald fuhren die Eheleute Maussner mit den Eheleuten Zeiß nach Frankreich, nach St. Martin la Plaine, um dort einen ersten Besuch zu machen. Das war im Jahr 1990.

Das erste größere Treffen hält im Frühjahr 1991 die Gemeinde St. Martin ab, dazu sind etwa 50 Personen nach Frankreich gekommen. Der Gegenbesuch erfolgt im Herbst desselben Jahres in Igensdorf. Die offizielle Partnerschaftsurkunde wird am 26.September 1992 in St. Martin unterzeichnet. Daraus haben sich viele Einzelfreundschaften entwickelt, die immer wieder gegenseitige Besuche nach sich gezogen haben. Vereinstreffen, Schüleraustausch, zahlreiche gegenseitige private Besuche ergänzen die Gemeinschaft.

Am Donnerstagabend waren 86 Personen aus Frankreich gekommen, teils per Bus, aber auch mit Autos. Mit Musik wurden sie empfangen und später in ihre Privatquartiere geleitet. Für den Freitag hatte man einen "Projekttag" in der alten Schule arrangiert, bei dem unter dem Motto"Unsere Kinder – Zukunft Europas" die Kinderbetreuungseinrichtungen der beiden Partnerländer gegenüber gestellt wurden. Passend dazu gab es am Nachmittag ein Kinderfest auf dem Festplatz, der schon seit langem "St. Martin-la-Plaine-Platz" heißt. Weil St. Martin als Schmiedestadt gilt, hatten die Schmiede ihr Werkzeug mitgebracht und zeigten traditionelle Arbeiten.

Beim großen Festabend erinnerte Igensdorfs Bürgermeister Wolfgang Rast in seiner Rede an die Anfänge der Partnerschaft, die von Nervosität nicht unverschont geblieben war – besonders in Hinblick die unselige Vergangenheit. Das alles ist heute vergessen, die Herzlichkeit im gegenseitigen Umgang überwiegt. Auf französischer Seite war es stets Christian Foyelle, der heutige Bürgermeister, der als Brückenbauer galt. Wegen eines Todesfalles in seiner Familie konnte er am Besuch nicht teilnehmen.

Seine Vertretung hatte die Gemeinderätin Isabelle Tornatore übernommen, die in ihrem Grußwort auch das mit großem Herzklopfen in Frankreich erwartete Ergebnis der jüngsten Präsidentschaftswahl miteinbezog. "Zum Glück" so die Bürgermeistervertreterin, "war das Ergebnis eindeutig und die Freude darüber, dass der neue Präsident europafreundlich ist und der Damenwelt gefällt, groß". Als Gastgeschenk hatte sie drei Sets Boulekugeln mitgebracht, die noch am nächsten Tag auf der neugebauten Boulebahn auf dem Festplatz ihren ersten Einsatz finden sollten.

Gaby Oost vom Igensdorfer Freundeskreis überreichte ihrem französischen Pendant Isabelle Fournel eine Arbeit der Oberrüsselbacher Künstlerin Kerstin Kassel. © Rolf Riedel



Unterbrochen wurden die Reden von humoristischen Gesangseinlagen der Gäste. Als Gast war auch der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bamberg und Forchheim Thomas Silberhorn gekommen sowie Rosi Kraus als Vertreterin des Landrates.

Auch Altbürgermeister Zeiß konnte aus seinen Erinnerungen erählen. Gaby Oost, Vorstand des Igensdorfer Freundeskreises, überreichte ihrem französischen Pendant Isabelle Fournel eine Arbeit der Oberrüsselbacher Künstlerin Kerstin Kassel.

Weil es nach 25 Jahren immer noch viele Gründungsmitglieder gibt, ergoss sich ein wahrer Ehrenreigen über alle, die schon von Anfang an dabei sind. Die Musik-und Trachtenkapelle Igensdorf umrahmte die bunte Feier jenseits aller Sprachbarrieren musikalisch.

