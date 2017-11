Igensdorfer befürworten Krematorium

RÜSSELBACH - Den Auftakt zu den sechs Bürgerversammlungen in Igensdorf machte heuer der Ortsteil Rüsselbach. Vollbesetzt war das Vereinsheim in Mittelrüsselbach bei der Bürgerversammlung.

Ein Blick auf die Verbrennungsöfen im Nürnberger Krematorium. Foto: Harald Sippel



Im Beisein örtlicher Gemeinderäte und Vertretern der Verwaltung informierte Bürgermeister Wolfgang Rast über die Entwicklung in der Marktgemeinde Igensdorf und hörte sich die Sorgen der Rüsselbacher Bürger an. Zu Beginn der gut zweistündigen Versammlung berichtete Rast über die Bevölkerungsentwicklung.

Der Marktgemeinderat tagte hierzu im Kloster Langheim und kam zu dem Ergebnis, ein Entwicklungskonzept in Auftrag zu geben. Wichtig ist, so Rast, wie sich die Altersstruktur entwickelt. Heute liegt nach Angaben des Statistischen Landesamts der Anteil der über 65-Jährigen bei 17 Prozent, bis zum Jahr 2028 soll dieser auf 22 Prozent steigen.

Mehr Kindergartenplätze

Für die Breitbandversorgung wurde im Dezember 2017 das zweite Förderverfahren abgeschlossen. Damit hat die Gemeinde einen Anschlussgrad von 98 Prozent.

Ein ungleich größeres Projekt wird ab 2018 die Sanierung der Lindelberghalle. Wegen dem unkalkulierbaren Risiko für den FC Stöckach kaufte die Gemeinde das Nutzungsrecht dem Verein ab, damit dieser nun eigene Räume bauen kann. Zahlreiche Baumaßnahmen wurden 2017 begonnen und werden 2018 abgeschlossen, erklärte Rast.

Im zweiten Teil der Versammlung kamen die Bürger zu Wort. Im Vereinsheim sollte ein Hot-Spot installiert werden, fragte ein Bürger nach. Allerdings ist noch nichts geschehen meinte er. Die Installation sei in Arbeit, so Rast. Warum die Wasserqualität in der Gemeinde schlecht sei, fragte ein Bürger aus Kirchrüsselbach. Er müsse immer wieder Leitungsrohre aus Stahl und Kupfer erneuern, da diese von innen nach außen zerfressen werden. Woher dies kommt, konnte der Bürgermeister nicht beantworten. Die Gemeinde werde beim Wasserversorger nachfragen.

Alle Bürger dafür

Im Steinbühl besitzt die Gemeinde noch eine größere Gewerbefläche. Für eine Teilfläche davon interessiert sich nun ein Käufer, der darauf ein Krematorium errichten möchte, erklärte Rast. "Wir müssen und wollen alle Bürger bei solchen Entscheidungen mitnehmen."

Bei den weiteren Bürgerversammlungen will er die Meinung dazu einholen. Der Unternehmer betreibt bereits in der Oberpfalz eine Einrichtung zur Einäscherung. Der Igensdorfer Rat habe sich bereits vor Ort ein Bild davon gemacht.

Das Krematorium sei von außen nicht von einem modernen Bürogebäude zu unterscheiden. Die anwesenden Bürger befürworteten den Bau. "Dies erleichtert mir und den Gemeinderäten eine Entscheidung zu fällen", sagte Rast.

