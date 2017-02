IHK-Gremium: Die Forchheimer Wirtschaft hat gewählt

Die Wahlbeteiligung ist im Gremiumsbezirk Forchheim in diesem Jahr angestiegen - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Bei der Wahl der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken 2017 haben so viele Unternehmer wie noch nie in der Geschichte der IHK Bayreuth ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung stieg auf 18,6 Prozent, was einem Zuwachs von 1,9 Prozentpunkten beziehungsweise mehr als elf Prozent entspricht.

Michael Waasner, Vorsitzender des IHK Gremiums, ist wiedergewählt worden. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Unter den Industrie- und Handelskammern ist das ein Spitzenwert. Von den insgesamt 79 deutschen Industrie- und Handelskammern haben zuletzt nur zwei eine höhere Wahlbeteiligung erzielen können. Rund 45 000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth waren bei der IHK-Wahl aufgerufen, ihre Wirtschaftsvertreter in die regionalen IHK-Gremien zu wählen. Nun stehen die gewählten Mitglieder fest:

Im Gremiumsbezirk Forchheim haben 17,1 Prozent der Mitgliedsunternehmen ihre Stimme abgegeben und 30 Unternehmer in das IHK-Gremium gewählt. In keinem anderen Gremiumsbezirk hat sich die Wahlbeteiligung im Vergleich zur IHK-Wahl 2012 so positiv entwickelt wie in Forchheim.

Die Wahlbeteiligung ist in diesem Jahr um 23,9 Prozent bzw. 3,3 Prozentpunkte höher als zuletzt. IHK-Vizepräsident und Gremiumsvorsitzender Michael Waasner: „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schätzen die Arbeit der IHK, und haben den gewählten Vertretern des Ehrenamts durch die deutlich höhere Wahlbeteiligung ein klares Mandat zur Vertretung der Interessen der IHK-Mitgliedsunternehmen gegeben.“

Erneut im IHK-Gremium dabei

Waasner selbst ist mit einem Spitzenergebnis in der Wahlgruppe Industrie erneut in das Forchheimer IHK-Gremium gewählt worden. „Ein Beleg für die hervorragende Arbeit des Gremiumsvorsitzenden und seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren“, so IHK-Präsident Heribert Trunk.

Am 14. Februar wird das IHK-Gremium Forchheim seine konstituierende Sitzung abhalten. Dabei werden auch der Gremiumsvorsitzende und die Vertreter für die IHK-Vollversammlung gewählt.

Die Vollversammlung, sozusagen das Parlament der oberfränkischen Wirtschaft, wird in ihrer konstituierenden Sitzung am 3. April ein neues Präsidium wählen. Der Bamberger Unternehmer Heribert Trunk wird wie berichtet nicht mehr als Kandidat für das Präsidentenamt zur Verfügung stehen.

Die kompletten Ergebnisse der Wahl sind unter www.2017ihkwahl.de abrufbar.

bz