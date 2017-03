IHK sucht lokale digitale Vorreiter

Bundesweite Kampagne prämiert Positiv-Beispiele - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Wie gelingt der digitale Wandel? Mit der bundesweiten Kampagne "We do Digital" suchen die Industrie- und Handelskammern Gesichter und Geschichten rund um die "Wirtschaft 4.0".

Ob beim bedarfsgesteuerten Materialfluss oder für innovative Bezahlverfahren. Unternehmen stecken im Digitalisierungsprozess. © Colourbox



Ob beim bedarfsgesteuerten Materialfluss oder für innovative Bezahlverfahren. Unternehmen stecken im Digitalisierungsprozess. Foto: Colourbox



Ob es um den Einsatz digitaler Assistenzsysteme geht, um bedarfsgesteuerten Materialfluss oder um innovative Bezahlverfahren: In Deutschland gibt es in kleinen und mittelständischen Unternehmen viele Erfolgsgeschichten rund um die Digitalisierung: "Auch und gerade in der Innovationsregion Oberfranken, in der jedes Jahr über 1000 neue Patente angemeldet werden und in der es überdurchschnittlich viele "Hidden Champions" gibt", unterstreicht IHK-Hauptgeschäftsführerin Christi Degen.

Die Initiative "We do Digital" soll diese guten Beispiele nun an die Öffentlichkeit bringen. Im Vordergrund stehen die Unternehmer, die ihre Best-Practice-Beispiele vorstellen. Sie berichten, welche Konsequenzen die Digitalisierung für die eigene Branche mitbringt und wie sie es geschafft haben, die Veränderungen positiv für sich zu nutzen. "Ich hoffe, dass möglichst viele Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen zeigen, was Startups und der Mittelstand in Oberfranken alles können", betont IHK-Präsident Heribert Trunk.

Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern, die eine solche Erfolgsgeschichte zu erzählen haben, können sich bis zum 8. Mai bewerben. Die Gewinner werden am 15. Juni beim "G 20 Young Entrepreneurs‘ Alliance Summit" in Berlin vorgestellt.

Alle Infos und die Möglichkeit zur Teilnahme gibt es im Internet unter der Adresse www.wedodigital.de

nn