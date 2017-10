Illegaler Transport: Weiße Mäuse kommen nach Forchheim

103 Nager finden vorläufige Heimat - Tierheim bittet um Hilfe - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Aus dem bei Amberg am Sonntag gestoppten, illegalen Tiertransport hat das Tierheim Forchheim nun 103 weiße Mäuse übernommen. Angesichts der Menge der Tiere von insgesamt rund 7000 sei das aber nur "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Über 7000 Tiere rettete die Polizei aus dem Lkw bei Amberg. © NEWS5 / Fricke



Über 7000 Tiere rettete die Polizei aus dem Lkw bei Amberg. Foto: NEWS5 / Fricke



Das sagt Marianne Wende von Tierheim. Noch immer seien nicht alle Tiere des illegalen Transports untergebracht, "denn die bayerischen Tierheime sind erfahrungsgemäß zu dieser Jahreszeit oft schon gut belegt und am Rande ihrer Aufnahmekapzitäten". 63 weibliche und 40 männliche Mäuse hat das Forchheimer Tierheim aufgenommen.

Wer helfen kann oder will, kann sich an das Tierheim Forchheim, Telefon 09191-66368, oder direkt an den Tierschutzverein Amberg, Telefon 09621-82600, wenden.

Bilderstrecke zum Thema Tiertransport gestoppt: 7000 Tiere suchen neues Zuhause Auf einem Autobahnparkplatz bei Amberg ist der wohl größte illegale Tiertransport der deutschen Geschichte aus dem Verkehr gezogen worden. Die rund 7000 Tiere, darunter Mäuse, Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen und einige Exoten, müssen nun auf die Tierheime in der Region verteilt werden.