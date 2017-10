Im 40 Grad heißen Wasser Film gucken

Jugendbeauftragter Flierl will neue Idee nach Forchheim holen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Jugendbeauftragte des Stadtrates, Josua Flierl (CSU), beantragt bei der Stadt nach dem Hüpfburgen- und dem Foodtruckfestival erneut eine trendige, in diesem Fall noch sehr neue Veranstaltung: Kino im Whirlpool.

Ein Beispiel von der Praterinsel in München: Kino im Whirlpool. © Peter Kneffel/dpa



Die Stadtverwaltung möge doch bitte prüfen, so Flierl in seinem Antrag, "ob es möglich ist, die Veranstaltung Kino im Whirlpool in Forchheim durchzuführen". Flierl hat auch schon eine Idee, wo das Ganze stattfinden könnte: im Königsbad oder im Innenhof der Kaiserpfalz. Flierl: "Ein Open-Air Whirlpool Cinema in diesem historischen Ambiente wäre einzigartig und würde zugleich das Motto der Königsstadt (Fränkisch modern mit altem Kern) widerspiegeln."

Autokino im Bassin

Kino im Whirlpool funktioniert so: Die Besucher sitzen samt Freunden in Badeklamotten im 40 Grad heißen und sprudelnden Whirlpool, haben ein Getränk bei der Hand und schauen einen ihrer Lieblingsfilme an, der auf eine Leinwand projiziert wird. Im Prinzip also ein Autokino, nur mit Wasserbassin statt Auto. Rund 20 bis 30 Whirlpools soll es geben, mit bis zu sechs Personen pro Pool.

Getränke sollen in Mehrwegplastikbechern ausgeschenkt werden: "Kleine Snacks runden das gastronomische Angebot ab." Nach der Filmvorführung sorge dann ein DJ für gute Musik und Stimmung. Diese Art von Vergnügen, so Flierl, gebe es bisher nur in München, Frankfurt, Berlin und Köln: "Forchheim würde sich sicherlich gut einreihen können." Das Angebot eigne sich dafür, als Stadt "eine junge Zielgruppe auf sich aufmerksam" zu machen.

