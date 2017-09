Im Jugendtreff Bammersdorf wird über Politik diskutiert

BAMMERSDORF - Politik ist nichts für junge Leute? Das sehen die Erstwähler aus Bammersdorf anders: Vier Jugendliche, die sich entgegen den Erwartungen sofort für die Wahl ausgesprochen haben und auf jeden Fall am 24. September ihre Kreuzchen setzen wollen.

Kim Puchinger, Jan Pöppel und Max Riemer im Jugendtreff in Bammersdorf. Auch über Politik tauschen sich die Jugendlichen immer wieder aus. Besonders jetzt, kurz vor der Bundestagswahl. © Nina Eichenmüller



"Ich geh’ wählen, weil es eine Möglichkeit ist an unserer Zukunft aktiv mitzuwirken", "Ich geh zur Wahl, weil ich glaube, dass ich zwar als Einzelner nicht viel verändern kann, aber die großen Parteien viel erreichen können, wenn man ihnen seine Stimme gibt", "Ich finde es wichtig, dass man mitreden und mitbestimmen darf, deswegen gehe ich wählen."

Die Vorurteile, dass sich junge Erwachsene nicht für Politik interessieren und nicht einmal wissen, wer unser aktueller Bundespräsident ist, sind zumindest bei unseren befragten Erstwählern längst überholt. Im Jugendtreff in Bammersdorf trifft sich die Gruppe regelmäßig, spielt Videospiele, hört Musik und trinkt zusammen ein, zwei Bier. Man tauscht sich aus, redet über die Arbeit oder neue Trends im Internet.

Offen für die junge Generation

"Gestern Abend hatten wir es erst über Politik", erzählt Jan Pöppel, der die Verantwortung für den Jugendtreff hat. Er ist 19 Jahre alt, kommt aus Bammersdorf und will bei der Bundestagswahl seine Stimme abgeben. "Ich hoffe nur, dass die Wahlversprechen auch mal eingehalten werden und man nicht nur im Wahlkampf damit auf sich aufmerksam machen will", wünscht sich Jan.

Informiert hat er sich über verschiedene Internetseiten, aber hauptsächlich über den Wahl-O-Mat. Ein Test im Internet, bei dem man verschiedenen Ansichten zustimmen oder sie ablehnen kann und am Ende eine Partei genannt bekommt, mit der man die meisten Übereinstimmungen hatte. Eine neutrale Hilfe, um sich einen Überblick zu verschaffen, für was die einzelnen Parteien überhaupt stehen.

Konkret für eine Partei entschieden hat sich der 19-Jährige aber noch nicht. "Ich finde es gut, dass die Politik auch für die jüngere Generation offener geworden ist. Trotzdem merkt man aber, dass wir in der Minderheit sind", so Jan Pöppel.

"Ich muss zugeben, ich hab mich davor nie so richtig mit der Sache beschäftigt. Durch den Wahl-O-Mat hab ich einen guten Einblick bekommen, aber trotzdem bin ich noch am überlegen, wen ich wähle", erzählt Kim Puchinger aus Eggolsheim.

Digitaler Wahlkampf

Die Wahlbeteiligung bei den unter 21-Jährigen ließ bei den letzten Bundestagswahlen zu wünschen übrig. Nur 64,2 Prozent der Wahlberechtigten unter 21 gaben bei der Bundestagswahl 2013 ihre Stimme ab. Laut Bundeszentrale für politische Bildung lag die Wahlbeteiligung damit deutlich unter dem Durchschnitt. Dieses Ergebnis wollen die Politiker und Parteien dieses Jahr nicht auf sich sitzen lassen und haben den digitalen Wahlkampf gestartet. Vor allem die sozialen Netzwerke dienen dafür als Sprungbrett in die Welt der Erstwähler.

Angela Merkel stellte sich beispielsweise den Fragen von verschiedenen Youtube-Stars, die ihren Zuschauern die Möglichkeit gaben, Fragen an die Bundeskanzlerin zu stellen. Die Jugendlichen aus Bammersdorf empfanden die Umsetzung des Interviews als eher weniger gelungen. "Klar kann sich auch eine Beauty-Youtuberin mit Politik beschäftigen, aber da wurden nur die Fragen runter geredet und auf die Antworten sind sie gar nicht weiter eingegangen. Das waren keine guten Fragesteller", erzählen die Jugendlichen.

"Von dem Angebot im Internet hab ich eigentlich auch nur den Wahl-O-Mat genutzt und mir mal die Ansichten durchgelesen. Wen ich wähle weiß ich noch nicht, aber jedenfalls nicht die kleinen Parteien, die in den letzten Jahren schon nichts erreicht haben", äußert sich Max Riemer zu dem Thema.

Auch Jörg Apelt hat eine konkrete Meinung zum Thema Politik: "Gerade in unseren jungen Jahren ist es, finde ich, wichtig mitzureden und da gibt es schon auch für junge Leute ganz gute Möglichkeiten. Ein Kumpel von mir ist zum Beispiel in der Jungen Union aktiv und macht viel in Sachen Politik. Ich muss mir noch das Wahlprogramm genauer anschauen, aber wählen geh ich auf jeden Fall."

NINA EICHENMÜLLER