Im NN-Angebot: Historische Blechschilder für Nostalgiefans

Im Februar lockt die NN-Geschäftsstelle mit vergünstigten Preisen - vor 7 Minuten

FORCHHEIM - Im Februar sind in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten nostalgische Blechschilder für Zeitungsfans zu einem vergünstigten Preis erhältlich.

Nostalgische Blechschilder sind in der NN-Geschäftsstelle, Horchschuchallee 7 in Forchheim, erhältlich. Foto: Ralf Rödel



Die glänzenden, nostalgischen Schilder aus Blech werden von Sprüchen geziert wie "Vom Fußball hat er keinen Schimmer, doch feststeht, die NN führ'n immer" oder "Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, Zeitungsleser wissen's ganz genau".

Die kleinen Schilder haben das Format 45 x 65 Zentimeter und das große Schild das Format 65 x 90 Zentimeter. Im Februar kosten die kleinen Exemplare 5,00 Euro statt 7,50 Euro und das große 6,00 Euro statt 9,90 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Die Schilder lassen sich durch Einlassungen in allen vier Ecken mit Nägeln oder Schrauben leicht an der Wand anbringen.

Die NN-Geschäftsstelle in der Hornschuchallee 7 in Forchheim ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.