Im Pretzfelder Forst hat eine Dame das Sagen

Rita Satzger führte über die Eichenleithe und informierte über die "Hiebshöhen" - 06.10.2017 18:27 Uhr

PRETZFELD - Der Wald- und Umweltausschuss des Marktgemeinderates Pretzfeld wurde von der Forstverwaltung über die laufende Bewirtschaftung des Pretzfelder Kommunalwaldes informiert.

Ein Blick auf einen Wald voller Eichen, der allerdings nichts mit Pretzfeld zu tun hat. Über die Bewirtschaftung des dortigen Kommunalwaldes hat sich der Wald- und Forstausschuss des Gemeinderates informieren lassen. © Foto: dpa/Patrick Pleul



Revierleiterin Rita Satzger übergab Bürgermeisterin Rose Stark ein Geheft mit der Revision der Forsteinrichtung. Die Änderungen waren schon im letzten Dezember vom Gemeinderat gebilligt worden. Es wird die außerforstliche Nutzung des Kellerwaldes berücksichtigt; die Hiebshöhe wird einzelnen Beständen angepasst. Als Beispiel wurde ein etwa 120-jähriger Eichenbestand in der Eichenleithe gemeinsam begutachtet. Rita Satzger erläuterte, dass viele bereits licht stehende Eichen noch nicht dick genug sind, um sie zu nutzen. Daher wurde der Hiebsatz angemessen reduziert. An zwei Waldrändern, die an Straße und Bebauung angrenzen, ist ein Ausholzen wegen der Verkehrssicherheit notwendig.

Bürgermeisterin Rose Stark bedankte sich bei Rita Satzger für den Einsatz um den Pretzfelder Kommunalwald. Die Revierleiterin Satzger ist zu erreichen unter (0 91 94) 3 71 97 17); im Gemeindebereich Gößweinstein ist Revierleiter Stefan Ludwig (0 91 97) 6 26 72 44 zuständig. Im Gemeindebereich Kirchehrenbach Revierleiter Daniel Schenk (0 91 34) 9 81 99 66. Sprechstunden sind jeweils donnerstags von 15 bis 17 Uhr.