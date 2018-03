Im Supermarkt flogen die Fäuste

Schlägerei in einem Einkaufsmarkt in der Bamberger Straße - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Erst schlugen sie auf die Betrunkenen ein, dann flohen sie. Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei am Samstag in einem Einkaufsmarkt.

In einem Supermarkt kam es am Samstag zu einer Schlägerei. © Archiv



Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Bamberger Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen, wurden dabei zwei Männer, die alkoholisiert waren, von vier bislang unbekannten Tätern geschlagen und dabei leicht verletzt. Die vier Täter ergriffen nach der Tat die Flucht. Hinweise auf den Tathergang und die flüchtigen Täternimmt die Polizei Forchheim unter Telefon (09191)70900 entgegen.