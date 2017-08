Immer mehr Forchheimer setzen auf Gas

Über die Hälfte des Energiebedarfs wird über Erd- und Biogas gedeckt - vor 39 Minuten

FORCHHEIM-BURK - Immer mehr Forchheimer setzen auf Erd- und Biogas als Energiequelle. Die Folge: Die Stadtwerke pflügen mehr denn je durch die Stadt und verlegen Gasleitungen. Derzeit zum Beispiel in Burk. Wir haben mit Stadtwerke-Chef Reinhold Müller über aktuelle und künftige Baustellen gesprochen.

Die Burker Straße ist derzeit halbseitig gesperrt. Der Grund: Die Stadtwerke verlegen Gasleitungen und Wasserrohre. © Horst Linke



Die Burker Straße ist derzeit halbseitig gesperrt. Der Grund: Die Stadtwerke verlegen Gasleitungen und Wasserrohre. Foto: Horst Linke



Vor 30 Jahre noch gab es kein Gas in Forchheim, sagt Reinhold Müller. Das hat sich drastisch geändert. Aktuell verlegen die Stadtwerke an vier Stellen neue Gasleitungen (Georg-Kaffer-Straße, Neuenbergstraße, Wilhelm-Busch-Straße, Burker Straße). Von den 10.000 Häusern in Forchheim beziehen bereits 3000 Häuser ihren Wärmebedarf über eine Gasheizung. Im Jahr lege man bis zu 150 neue Gasanschlüsse, sagt Müller. Die Abteilung Contracting und Wärme ist die am stärksten wachsende Einheit im Unternehmen. Gas boomt.

Gasleitungen zu legen heißt aber auch, die Straße aufgraben, den Verkehr behindern. „Das ist uns bewusst und wir versuchen die Unannehmlichkeiten so kurz wie möglich zu halten.“ In Burk zum Beispiel heißt das, es werden gleich neue Wasserleitungen mitverlegt. Die alten sind 45 Jahre alt; im Durchschnitt halten die Leitungen 50 Jahre. Um nicht in Kürze schon wieder aufgraben zu müssen, wird alles in einem Aufwasch erledigt.

Immer mal wieder rufen Bürger bei den Stadtwerken an, weil sich auf Baustellen nichts zu tun scheint. Die Betonung liegt auf „scheint“, sagt Müller. Beispiel Wasserleitungen: „Die werden desinfiziert, dann muss man drei bis vier Tage warten, um dann zu messen, ob die Keimfreiheit gewährleistet ist“, erklärt Müller.

Buddeln im Akkord

Es ist ein äußerst aktives Jahr für die Stadtwerke. Allein auf acht Baustellen wird derzeit gegraben und verlegt. Vier Baustellen sollen noch folgen: Ab 28. August wird eine neue Gasleitung zwischen Burker Straße und Am Ries verlegt (bis Ende September), Anfang September geht es um Strom in der Eichendorffstraße (bis November), Anfang Oktober wird die Heinrich-Soldan-Straße mit Gas versorgt (bis Mitte Oktober), und um Wasserleitungen geht es in der Sebald-Kopp-Straße Ende Oktober (bis Januar 2018). „Sportlich, ich weiß“, sagt Müller, zumal Ende November meist Schluss ist wegen der Witterungsverhältnisse.

Und dann wäre da ja auch noch der Ausbau des Glasfasernetzes, den die Stadtwerke mit Hochdruck betreiben. Aktuell liegt der Schwerpunkt im Bereich altes Hallenbad bis zur Autobahn nach Westen.

Die Bauarbeiten in der Burker Straße übrigens sollen bis zum 10. September abgeschlossen sein.

Beke Maisch