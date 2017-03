Immobilien-Messe der Sparkasse und des Landkreises war ein Erfolg

Über 3000 Besucher nutzten laut Organisatoren das Angebot - Informationen über Bauprojekte und Einbruchschutz - vor 15 Minuten

FORCHHEIM - Mehr als 60 Aussteller zogen über 3000 Besucher in die 17. Energie- und Immobilien-Messe in der Sparkassen-Hauptstelle. Zumindest schätzten die beiden Veranstalter Sparkasse und Landkreis Forchheim das Interesse der Region so ein. Im Mittelpunkt standen Elektromobilität, Einbruchschutz und die Kapitalanlage in Wohneigentum.

Stangenschlösser, Bandseitensicherungen und Verriegelungen: Viele Besucher interessierten sich auf der Immobilien-Messe auch für einbruchsichere Fenster. Foto: Foto: Udo Güldner



Die Stimme des Sparkassen-Chefs war trotz Mikrophons kaum zu hören. So sehr sich Ewald Maier anstrengte, die Eröffnungsrede drang kaum durch. Ähnlich erging es Landrat Hermann Ulm, der die Bewältigung des Klimawandels als "Herkulesaufgabe" bezeichnete. Alles ging in den unzähligen Beratungsgesprächen unter.

Auch am Stand der Immobilien-Sparte der Sparkasse Forchheim war ein ständiges Kommen und Gehen. Mittendrin erklärte Stefan Schott (34) geduldig, wie er sich die "StattHäuser" an der Birkenfelderstraße vorstellt. Im Sommer soll es mit dem Verkauf der mehr als 40 Zwei- und Drei-Zimmer-Eigentums-Wohnungen losgehen. "Wann gebaut wird, steht noch nicht fest. Für uns ist es das erste Projekt als Bauträger", so Schott.

Während sich drinnen die Bürger an den Ständen über günstige Immobilien-Finanzierungen, Kalkschutz für das Trink- und Brauchwasser oder die zuletzt immer beliebter gewordenen Wintergärten informierten, hatten auf dem Freigelände einige Autohäuser Elektrofahrzeuge zum Einsteigen vorgefahren. "Das ist einer der Schwerpunkte der Messe", wie Dominic Bigge vom Klimabüro des Landkreises erläuterte. Peter Rammensee (49), Chef von "Peters Radl Stadl" in Igensdorf hat E-Bikes dabei.

In Untergeschoss war der Vortragssaal voll besetzt, als Willi Harhammer (59) über den selbst erzeugten, gespeicherten und genutzten Strom sprach. Dabei zeigte er neue Entwicklungen wie Solarmodule, die noch aus diffusem Licht das Beste herausholen, oder Carports, die mit lichtdurchlässsigen Modulen gedeckt sind. Der Inhaber und Geschäftsführer der ikratos Solar- und Energietechnik aus Weißenohe nahm dem Publikum die Angst vor teuren Speichern. "Wir sind 18 Jahre am Markt. Früher musste man 10 000 Euro ausgeben. Heute bekommen Sie die dopelte Energiedichte zum Preis von 7000 Euro."

Zur kulinarischen Stärkung waren mehrere Foodtrucks angerollt. Bis man als Flaneur dorthin gelangt ist, passierte man Anbieter von Holzpellets-Heizungen, effizienten Wärmepumpen, und gelangte dabei auch zu Günther Denzlein (46). Der Schreinermeister aus Mistendorf beschäftigt immerhin 50 Mitarbeiter, die sich einen Großteil ihrer Zeit um sichere Fenster kümmern. Mit Stangenschlössern, Bandseitensicherungen und Pilzkopf-Verriegelungen wird es den Einbrechern schwer gemacht. Das traf den Nerv der Messebesucher.

UDO GÜLDNER