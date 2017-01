Improtheater "holterdiepolter" läuft zur Höchstform auf

Das Nürnberger Ensemble war am Samstag im Jungen Theater zu Gast - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit dem Theaterensemble „holterdiepolter“ waren wahre Improvisationsprofis auf der Kellerbühne im Jungen Theater zu Gast, die die zahlreichen Besucher – die Vorstellung war ausverkauft – mit ihren Improvisationskünsten bestens unterhalten haben.

Die Theaterzuschauer geben die Begriffe vor, um die die Theatermitglieder von „holterdiepolter“ ganz spontan eine Geschichte „spinnen“. © Foto: Alexander Hitschfel



Es gibt Schauspieler, die kommen wenn ihre Rolle nicht nach Drehbuch läuft, voll und ganz aus dem Konzept und es gibt Schauspieler, die brauchen überhaupt kein Drehbuch. Die Rede ist hier vom Theaterensemble holterdiepolter aus Nürnberg. Das Improvisationstheater überlässt alles dem Zufall und genau das kommt beim Publikum gut an.

Doch was ist das Besondere am Improvisationstheater? „Es kribbelt in den Fingern das Theaterstück als Zuschauer mitgestalten zu können und nicht alles vorgesetzt zu bekommen“, erklärt Bernd Hoffmann, der aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt nach Forchheim gekommen ist. „Und natürlich macht es auch Spaß, die Schauspieler in Bedrängnis zu bringen“, setzt er mit einem Augenzwinkern nach.

Was haben eine „Schneeschaufel“, eine „Pobacke“ und ein „Märchenbuch“ gemeinsam? Auf den ersten Blick eigentlich gar nichts. Doch die vom Publikum auf die Bühne gerufenen Begriffe sind Teil der Improvisations-Show, um die das Ensemble eine Geschichte „spinnen“ muss.

Doch der Beiname „Improvisationstheater“ wäre nicht gerechtfertigt, wenn die Gruppe nicht auch diese Herausforderung perfekt meistern würde. Angestachelt von der spürbaren Euphorie der Besucher laufen die Schauspieler zu wahren Impro-Höchstleistungen auf.

Beachtlich auch die Impro-Sequenz „Replay“, in der zu Beginn jeder eine andere Rolle spielt und mit zunehmender Spieldauer dann ein Theaterspieler nach dem anderen aussteigt und die Rollen des Ausgestiegenen mit übernehmen müssen. Am Ende spielt tatsächlich Ensemblemitglied Neele alle vier Rollen und das auch noch auf einem hohen Niveau.

Gemeinsam mit Moritz am Klavier sorgte holterdiepolter für einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend, in dem die Improvisationskünste der einzelnen Ensemblemitglieder voll und ganz zum Tragen kamen.

Wer gerne etwas mehr Improvisationstalent hätte, der kann sich zu einem Workshop anmelden, den das Improvisationstheater „holterdiepolter“ am 18. und 19. März anbietet. Mehr dazu auch im Internet unter www.holterdiepolter.de

ALEXANDER HITSCHFEL