In Bräuningshof sind Autodiebe unterwegs

Zwei Jahre alter 5er BMW wurde gestohlen - vor 22 Minuten

BRÄUNINGSHOF - Mit einem schwarzen 5er BMW sind in der Nacht zum Sonntag Unbekannte in Bräuningshof entkommen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Symbolbild Foto: Pixabay



Am Samstag kurz vor Mitternacht stellte der Besitzer seinen dunklen Kombi vor seinem Anwesen in der Bubenreuther Straße versperrt ab. Am Sonntagmorgen bemerkte er, dass der Wagen offenbar gestohlen wurde. An dem knapp zwei Jahre alten 530xd mit einem Zeitwert von über 50 000 Euro waren die Kennzeichen FO-NR772 angebracht.

Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0951) 9129-491 um Hinweise.

