Einen Abenteuerausflug in die Flora und Fauna der Trubbach unternahmen die Kinder beim Ferienprogramm der Stadt Forchheim. Auf Einladung des Bundes Naturschutz gingen sie auf Entdeckerreise. Unter der Lupe schauten sich die Kinder an, was im Wasser kriecht und fleucht. Ihre Reise starteten die Abenteurer "Am Ochsenklavier". © Roland-Gilbert Huber-Altjohann