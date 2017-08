In den Ferien sprießt das Gras am Herder-Gymnasium

FORCHHEIM - Eineinhalb Jahre lang waren die grünen Außenanlagen vor dem Herder-Gymnasium eine Baustelle. Nun sind die Arbeiten endlich abgeschlossen. Wo einst noch Wildwuchs wucherte, soll bald grünes Gras in die Höhe sprießen.

Auf der noch braunen Grünfläche können sich zum neuen Schuljahr die Schüler tummeln — und zwar sowohl in der Pause als auch beim Unterricht im Freien. © Foto: Edgar Pfrogner



Bald schon sollen die neuen Außenanlagen des Herder-Gymnasiums in der Luitpoldstraße im satten Grün erscheinen. Über eineinhalb Jahre hat die Sanierung der Grünflächen gedauert. Seit Donnerstag ist sie nun abgeschlossen. "Zum einen war der Unfallschutz dieser Anlagen nicht mehr gewährleistet, und zum anderen war der vorhandene Bewuchs in den Anlagen einfach nur furchtbar", berichtet Reinhold Distler vom Landratsamt Forchheim. Außerdem sei der Wildwuchs in den Anlagen zu stark und die angelegten Beete einfach zu pflegeaufwändig gewesen, erklärt er. "Wir wollten eine bessere und vor allem sichere Nutzung der Außenanlagen gewährleisten. Außerdem sollte die Möglichkeit von Unterricht und Theateraufführungen im Freien realisiert werden", sagt Reinhold Distler. Alles in allem soll die Anlage pflegeleichter werden und mehr Abwechslung bieten.

Sitzplätze aus Sandstein

Was bedeutet das nun konkret für die Schüler des Herder-Gymnasiums? Die alten Sitzgruppen und Sitzgelegenheiten wurden entfernt und durch neuere Modelle aus Sandstein ersetzt. Außerdem wurde die alte Rasenfläche abgehoben und frisches Gras wurde bereits angesät. Dieses sollte bei dem wechselhaften Wetter der vergangenen Wochen gut wachsen. Die Blumen wurden ebenfalls ausgegraben und neue robuste Arten gepflanzt. Vom alten Bestand erhalten blieben nur eine Rotbuche und ein Tulpenbaum, die in der Baumverordnung als schützenswert bezeichnet sind.

Die neue Grünfläche kann von den Schülern sowohl als Mehrzweckfläche als auch als Ruhefläche genutzt werden. "Damit die Schüler sich auch mal zurückziehen können", meint Distler.

Abgetrennt von diesem Bereich durch eine Natursteinwand soll außerdem ein grünes Klassenzimmer entstehen. Neben dem Unterricht im Freien, können die Schüler hier auch ihre Kreativität in Theateraufführungen ausleben. Zurzeit steht das Open-Air-Klassenzimmer zwar noch leer, Tische und Stühle würden aber noch kommen, berichtet Distler. Bisher konnten sich Landratsamt und Schulleitung noch nicht einigen, aus welchem Material die Mobiliar sein soll. Die Entscheidung dürfte bis Jahresanfang gefällt sein. Voraussichtlich nutzbar sei das Frischluftklassenzimmer ab Frühjahr 2018, berichtet Reinhold Distler.

Der Kreistag hat im Oktober 2016 mit Sanierungskosten in Höhe von 35 000 Euro gerechnet.

JANA RÖCKELEIN