In der Altstadt fetzt es

Kneipenfetzt lädt am 18. März wieder ein - 13.01.2017 17:46 Uhr

FORCHHEIM - Am Samstag, 18. März, lädt das nächste „Kneipenfetzt“-Festival wieder in die Altstadt-Gastronomie.

Im Kronengarten rockte vor einem Jahr Audiocrime. Sie sind auch wieder mit dabei. © Roland Huber



Der Kartenvorverkauf läuft online unter https://tickets.kneipenfetzt.de und analog bei der Buchhandlung Streit am Rathausplatz. Das „Kneipenfetzt“ nimmt diesmal an einer Pilotphase zum „Physical Web“ teil. Alle Kneipen werden mit der entsprechenden Technologie ausgestattet, so dass die Gäste alle Informationen rund ums „Kneipenfetzt“ direkt vor Ort erhalten können: mit dem Smartphone.

Neue Technologie

Das „Physical Web“ ermöglicht es über spezielle Sender („Beacons“), mit dem Smartphone an einem Ort Informationen zu empfangen, ohne eine App für den Ort herunterladen zu müssen. Es ist schon jetzt in folgenden Kneipen verfügbar: Funzl, Parkcafé, Zum alten Zollhaus, Zoom, Junges Theater, Neder, Arizona, Lohmühle, Nachtschwärmer, Trattoria Antonella, Alte Wache und Stadtlockal. Am 18. März ist das Physical Web in jeder teilnehmenden Kneipe verfügbar.

Das Festivalbier, der „Kneipenfetzter“, wird wie zuletzt von der Brauerei Greif gebraut.

Diese Bands sind für das „Kneipenfetzt“ gebucht: Tres Hombres aus Ungarn mit dem Forchheimer Eddy Hansel; Boogiemen’s Friend aus Bamberg; CHP aus Bamberg; Lausch Rausch aus Forchheim; Boxgalopp um den Heroldsbacher David Saam; Acoustify, „Die Forchheimer Acoustic-Band für jeden Anlass“; Weinrot, Duo aus Neunkirchen und Eckental; Los Blanquitos mit dem Forchheimer Florian Anderl (Nürnbergs Salsaorchester Nr. 1); Offbeatfront aus dem Salzburger Raum; Los Pistoleros aus Hofheim; Rain in the Face aus Erlangen; Audiocrime aus Forchheim; Smurf & Friends aus Eltersdorf; Monroe Projekt featuring Igor Rattassep; Papa Legba’s Blues Lounge aus Darmstadt, bekannt von „Überall Musik“; Harry und Sepp aus Forchheim; Jimby Jones and the Lizards of Love um Dominik Wagner; Devils Eden, das neue Duo mit Tobias Nehring (Mywood); Sonntagskind aus Bamberg; Blue Heat aus Forchheim mit Diana Laden, Jürgen Schottenhamml Stephan Greisinger, Güven Sevincli und Ralf „Banz“ Heilmann.

