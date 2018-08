In Dobenreuth werden hochfliegende Träume war

DOBENREUTH - Hoch hinaus geht es am Wochenende 24./25. August 2018 beim Flugplatzfest des LSC Forchheim in Dobenreuth.

Auf geht‘s: Heißluftballons vor dem Start beim Flughafenfest des LSC Forchheim vor einem Jahr in Dobenreuth. Auch diesmal sind sie dabei.Foto: Franz Galster



Der LSC Forchheim lädt in Dobenreuth am Samstag und Sonntag auch zum "Tag der offenen Türen und Ohren": Die Mitglieder informieren Besucher über ihr "tolles Hobby". Fragen sind willkommen.

Das Flugplatzfest beginnt am Samstag, 24. August, um 13 Uhr mit Rundflügen auf verschiedenen Flugzeugen. Ein Gyrokopter, Motorsegler, eine viersitzige Motormaschine und zwei Segelflugzeuge stehen an beiden Tagen für Rundflüge bereit. Ganz mutige Besucher können auch an einem Segelkunstflug mit einem sehr erfahrenen Kunstflugpiloten teilnehmen. Als Highlight können Rundflüge in einem Hubschrauber gebucht werden.

Am Samstagabend wird es einen Start von mehreren Heißluftballonen geben — wenn es das Wetter erlaubt mit anschließendem Ballonglühen bei Dunkelheit. Interessenten für eine Mitfahrt in einem der Ballone können sich am Samstag am Flugplatz ein Ticket sichern.

Der Sonntag beginnt um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst, bei schönem Wetter im Freien, mit Flugzeugweihe. Gegen 10 Uhr beginnt der Frühschoppen mit musikalischer Untermalung der "Pinzberger Haderlumpen". Ab 11.30 Uhr gibt es fränkischen Mittagstisch. Für Kinder stehen eine Hüpfburg und ein Trampolin zum Austoben bereit.