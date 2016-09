In einer Nacht: Betrunkene sorgen für Ärger

FORCHHEIM - Am Samstag ist es zunächst zu einer Schlägerei in der Bamberger Straße in Forchheim gekommen. Der Geschädigte wurde gerettet und sorgte anschließend selbst für Ärger. Eine Stunde später kam es zu einer zweiten Schlägerei.

Um kurz vor zwei Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Bamberger Straße zu einer Schlägerei. Fünf Personen sollen laut Zeugenaussagen gemeinsam auf einen 30-Jährigen eingeschlagen haben.

Der 30-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Der deutlich Alkoholisierte verweigerte jedoch die medizinische Behandlung. Die Polizei wurde verständigt und stellte dem Mann einen Platzverweis aus. Diesem wollte der Betrunkene nicht nachkommen.

Der Mann beleidigte die Beamten zudem massiv. Schließlich wurde der Geschädigte in Gewahrsam genommen.

Um drei Uhr kam es in der gleichen Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung. Ein 33-Jähriger stieß laut Polizeibericht einen 27-Jährigen zu Boden und trat mehrmals auf ihn ein. Auch hier hatten beide zu tief ins Glas geschaut.

