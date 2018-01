In Erwartung des Forchheimer Magneten

FORCHHEIM - Forchheim ist auf der Suche nach dem großen Magneten. Mit dem Media Markt siedelt sich ein großes Elektronikgeschäft im Globus-Markt an, doch für die Innenstadt fehlt der Frequenzbringer. Noch . . .

Hält der Gebäudekomplex der ehemaligen Metzgerei Belzer Platz bereit für einen Innenstadt-Magneten? © Patrick Schroll



Textiles statt Gebackenes heißt es ab April im "Lieb-Haus". Das verrät Alexander Maier vom Bauträger Raum und Werte jetzt auf NN-Nachfrage. Wo früher die Brötchen über die Theke gingen, legt die Ladenkette "Cecil" künftig Mode für die Damen in die Einkaufstaschen. Bisher befindet sich das Geschäft in der Hauptstraße 18, neben dem einstigen Modehaus Knauer und Körber für Herren – dieses ist mittlerweile Heimat für den Forchheimer Näh- und Wollladen geworden. Cecil will sich am neuen Standort, in der Hauptstraße 33, vergrößern.

Die Textilkette "Cecil" zieht ins "Lieb-Haus". © Patrick Schroll



Apropos: Als großen Wurf angekündigt hatte sich Media Markt im Oktober 2017. Mit der Ansiedlung auf 1500 Quadratmetern des ehemaligen Elektronikgeschäftes "AlphaTecc" im Globus-Markt erfüllt sich das Ingolstädter Unternehmen ein Vorhaben. Schon 2007 sprach der Elektronikriese davon, sich in Forchheim ansiedeln und im Jahr 2008 eröffnen zu wollen. Zehn Jahre später wird es Realität.

Die Übergabe der Räume an den Media Markt ist am 1. Februar geplant. Nach Renovierungsarbeiten — neuer Boden, neues Licht, neue Sozialräume — öffnet der Markt im Frühsommer seine Türen, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Ein Komplex mit sieben Häusern

Erst in Vorgesprächen steckt ein anderes Vorhaben. In die ehemalige Metzgerei Belzer wären eine kleine Modekette und ein Gastronomie-Betrieb gezogen, sagt Alexander Maier, der auch diesem Innenstadtkomplex ein neues Leben vermittelt. "Komplex", weil es sich um insgesamt sieben Gebäude handelt.

Die Stadt, so Maier, sei von den ersten Interessenten nicht angetan gewesen. Sie wünscht sich eine möglichst große Gewerbefläche, indem die Flächen der einzelnen Gebäude zusammengelegt werden. Für die Stadt ist die "Innenstadtbelebung" wichtig, sagt Pressesprecherin Britta Kurth. Ein Magnet soll die Kunden anziehen, die Stadt wiederbeleben.

Grüner Innenhof kontra große Gewerbefläche

Noch müssen die Vorstellungen beider Seiten – Investor und Stadt — zusammenwachsen. Ob es die einzelnen Teilflächen einmal tun, ist fraglich. Knapp 1000 Quadratmeter stünden dann zur Verfügung. "Die Häuser sind zwar zum Teil verbunden, allerdings haben wir es teilweise mit unterschiedlichen Höhenniveaus zu tun", sagt Maier.

Ohnehin setzt er auf ein wenig Grün mit einem Innenhof, mit Zugängen von den späteren Geschäften aus. Das Mehr an Optik hätte ein Weniger an Fläche zur Folge. In den Geschossen darüber entsteht Wohnraum mit zwölf bis 15 Wohnungen, zwischen 50 und 100 Quadratmetern.

Neues Leben zieht auch in die Holzstraße 5, gegenüber der Kaffeerösterei Bogatz, ein. Hotelbesitzer Thomas Budde wollte dort Mikro-Appartments für Geschäftsreisende und damit einen Ableger seines Plaza-Hotels schaffen. Nach der Ankündigung 2014 und den Start der Umbaumaßnahmen Anfang 2016 hat Budde das Gebäude vor sechs Wochen verkauft.

Im grünen Haus war einst ein Hotel Garni zuhause. © Patrick Schroll



"Die Idee war ein Wunschgedanke, der nicht realisierbar war", sagt Budde. "Forchheim ist zu klein." Mit den Plänen für die zwei Hotels, die in der Nähe des Bahnhofes entstehen, habe die Entscheidung nichts zu tun. "Ich frage mich, wie viele Hotels eine Stadt wie Forchheim braucht?" Verkauft hat Budde an den Bauträger Raum und Werte, der auch dort — im ehemaligen Hotel Garni der Familie Ziegler — Wohnungen einrichtet.

Internationales Schlemmen

Einen ähnlichen Elan wie im Baubereich verzeichnet jüngst die Forchheimer Gastro-Szene. Mitte Januar öffnet Andreas Hügel mit Wein und Snack, Kaffee und Kuchen im ehemaligen Birgits-Vintage. Ums Eck und ebenfalls in der Apothekenstraße lädt Tinello zum griechischen Schlemmen. Neu in diesem Bunde ist nur wenige Schritte entfernt die vietnamesische Küche ins ehemalige türkische Restaurant "Antalya" eingezogen. Bei "Anh & Em" gibt es asiatische Küche mit Mittagstisch und für den Feierabend.

