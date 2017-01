In Forchheim am stärksten gestiegen

Arbeitslosigkeit: In Forchheim 26,3 Prozent mehr als im Vorjahr - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Im Landkreis Forchheim ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Bamberg-Coburg im Januar am stärksten gestiegen.

Arbeitsagentur Foto: dpa



Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im frostigen Januar laut Bundesanstalt für Arbeit gegenüber dem Vormonat um 456 Personen (26,3 Prozent) auf 2191. Der Anstieg fiel aber um 3,6 Prozent geringer aus als im Januar 2016. In den letzten zwölf Monaten sank die Arbeitslosenzahl um 110 Menschen oder 4,8 Prozent.

Im vergangenen Monat verloren 9,2 Prozent weniger Personen ihre Beschäftigung als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,3 Prozent (Vorjahr 3,5 Prozent). In diesem Monat bekam der Arbeitgeberservice 260 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsangebote aus der Wirtschaft im Landkreis Forchheim gemeldet, 34 (15 Prozent) mehr als im Januar letzten Jahres. Im Bestand gibt es 721 Vakanzen, 188 (35,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Obwohl der Winter im Januar mit eisigen Temperaturen kam, reagierte der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Bamberg-Coburg laut Pressemitteilung unbeeindruckt mit einem jahrestypischen, jedoch geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit als in den Vorjahren. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im ganzen Bezirk von 3,1 auf 3,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,0 Prozent.

Ende des Monats waren 12 850 Männer und Frauen im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Bamberg-Coburg arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten zwölf Monaten um 882 Personen (6,4 Prozent) zurückgegangen. Im Januar stieg die Zahl der Arbeitslosen bei den Männern um 1587 (27,2 Prozent). Bei den Frauen hat sie sich um 526 (10,7 Prozent) erhöht. Bei beiden Geschlechtern liegt die Arbeitslosigkeit weiterhin deutlich unter dem Vorjahreswert. „Wir machen die Erfahrung, dass einige Unternehmen im Baubereich an ihrem Personal auch im Winter festhalten, um zu vermeiden, dass die begehrten Fachkräfte im Frühjahr von anderen Betrieben abgeworben werden. Des Weiteren fällt auf, dass zunehmend Fachkräfte mit Weiterbildungsbedarf eingestellt werden, die dann direkt in der Firma qualifiziert werden“,erklärt Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Überall gestiegen

Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels. In allen Regionen stieg im Januar die Arbeitslosigkeit sichtbar. In diesem Jahr trotzte jedoch der Arbeitsmarkt der kalten Jahreszeit, denn im gesamten Bezirk fiel der Anstieg schwächer aus als vor einem Jahr. Lediglich in Lichtenfels meldeten sich 18 Perso- nen mehr arbeitslos als 2016.

Der Landkreis Forchheim verzeichnete den saisonal stärksten Anstieg (26,3 Prozent), gefolgt vom Landkreis Kronach (25,7 Prozent), dem Landkreis Bamberg (24,1 Prozent), dem Landkreis Lichtenfels (18,3 Prozent) sowie dem Landkreis Coburg mit plus 15,5 Prozent. In den Städten Coburg (13,1 Prozent) und Bamberg (12,3 Prozent) stieg die Arbeitslosigkeit erwartungsgemäß am geringsten.

Der Großteil der Stellenangebote entfällt auf die folgenden Berufsbereiche: 2416 Produktion, Fertigung, 1128 Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit, 741 kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus, 711 Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung sowie 412 Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik.

