In Forchheim falsche Prioritäten gesetzt ?

Unfall gebaut und Kranke besucht, statt sich um den Schaden zu kümmern - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Was einem halt wichtiger ist. Die Prioritäten falsch gesetzt hat nach Auffassung der Polizei eine Frau, die am Klinikum einen Unfall baute.

Am Freitagmorgen fuhr die 71-Jährige mit ihrem Pkw beim Einfahren auf den Parkplatz des Forchheimer Klinikums gegen den dortigen Parkscheinautomaten. Obwohl an diesem hierdurch ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand, parkte die Unfallverursacherin und kümmerte sich nicht um den Schaden.

Stattdessen führte sie ohne weiteres einen Krankenbesuch durch, mit dem sie vermutlich jemandem eine Freude bereitete. Sich selbst hat die Frau damit vermutlich keinen Gefallen getan. Denn das dürfte ihr als Unfallflucht ausgelegt werden.

