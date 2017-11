In Forchheim gedeihen Esskastanien gut

Baum des Jahres 2018 wächst auch in der Region - vor 37 Minuten

FORCHHEIM - Die Esskastanie wurde unlängst zum Baum des Jahres 2018 gekürt. Beheimatet ist die Esskastanie in Deutschland besonders im Südwesten, wo sie seit rund 2000 Jahren zur Kulturlandschaft gehört. Ob der Baum mit dem botanischen Namen Castanea sativa auch im Landkreis Forchheim an Bedeutung gewinnt, darüber sprachen wir mit Stephan Keilholz, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten.

Stephan Keilholz © Foto: Huber



Stephan Keilholz Foto: Foto: Huber



Herr Keilholz, bereits im Jahr 2006 hatte der Forstbetrieb Forchheim bei einer Pflanzaktion 2500 Edelkastanien ausgebracht. Wie geht es denn den Bäumen?

Stephan Keilholz: Die Bäume sind sehr gut angewachsen, ich kann schon sagen, dass sich die Esskastanien bei uns sehr wohl fühlen. Aus dem Nachzuchtprogramm in unserem Pflanzgarten in Bindlach bringen wir jedes Jahr junge Bäumchen in die Staatswälder rund um Forchheim.

Sind die Kastanien der Retter im Klimawandel?

Stephan Keilholz: Wo der Wein wächst, dort wachsen auch Esskastanien, in der Pfalz etwa oder in Südtirol, kann man vereinfacht sagen. Die Esskastanie mag es gerne warm mit gut durchwurzelbaren Böden. Zur Biodiversitätsstrategie der Bayerischen Staatsforsten gehört, dass wir uns auch in Forchheim auf die prognostizierten klimatischen Veränderungen einstellen müssen. Monokulturen gehören im Wald der Vergangenheit an. Die Esskastanie sehen wir dabei als willkommene "Mischbaumart" an, die neben Eichen, Buchen, Kiefern und Fichten die Bestände bereichern sollen. Der Mischungsanteil liegt bei etwa einem Prozent.

Wie unterscheidet sich denn die Esskastanie von der Rosskastanie, die man gerne zum Basteln oder Dekozwecken nutzt?

Stephan Keilholz: Grundsätzlich sind das zwei völlig verschiedene Baumarten. Die Esskastanie und deren Früchte, die Maroni, haben mit der Kastanie, wie wir sie aus dem Biergarten kennen rein gar nichts zu tun. Die Esskastanie umhüllt die schmackhaften Früchte mit vielen spitzen Stacheln, die wirklich piksen.

BIRGIT HERRNLEBEN