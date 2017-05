In Forchheim ist der "Pulse of Europe" zu spüren

Demonstration gegen Ausgrenzung und für ein europäisches Miteinander - vor 29 Minuten

FORCHHEIM - Der Rathausplatz war am Sonntagnachmittag gut gefüllt: Etwa 150 Menschen versammelten sich, um gemeinsam für die Europäische Union und die Wertegemeinschaft Europa zu kämpfen.

Friedlich, frei und vereint: So wie am Sonntag in Forchheim soll es in ganz Euruopa zugehen. Mit "Pulse of Europe" kann jeder ein Zeichen für Europa setzen. © Athina Tsimplostefanaki



Friedlich, frei und vereint: So wie am Sonntag in Forchheim soll es in ganz Euruopa zugehen. Mit "Pulse of Europe" kann jeder ein Zeichen für Europa setzen. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Die Fränkische und die Europäische Fahne schmückten am Sonntag das Rathaus. In der Mitte verhalfen ein Podest und ein Mikrofon dazu, dass auch die Menschen in der letzten Reihe verstehen konnten, was das Anliegen der "Pulse of Europe"-Initiative ist.

"Ich habe es satt, dass so viele Leute über die Europäische Union herziehen", sagt Emmerich Huber, der die Bürgerinitiative "Pulse of Europe" nach Forchheim gebracht hat.Sie hat das Ziel, den europäischen Gedanken wieder aufleben zu lassen. Mittlerweile findet die Bewegung in zwölf europäischen Staaten Anhänger. Auch in vielen deutschen Städten kämpfen die Menschen für ein vereintes, demokratischen Europa.

Nachdem Emmerich Huber in Bayreuth dabei war, kam ihm die Idee, auch Forchheim mit einzubeziehen. "Es sollten auch die kleineren Städte mitmachen. Es betrifft auch uns. Nach dem Brexit sollte sich jeder Gedanken dazu machen, was uns die Europäische Union gebracht hat und wie wertvoll sie für jeden von uns ist", so der Forchheimer.

Offensichtlich fühlten sich viele Forchheimer angesprochen: Etwa 150 Menschen, darunter auch Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und die Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags, Ulrike Gote, warben für das Friedensprojekt Europa.

"Europa steht für Empathie und Mitgefühl. Die Wahl in Frankreich betrifft alle. Es geht nicht mehr nur die Bürger dort etwas an, sondern jeden einzelnen von uns", ruft Ulrike Gote durch das Mikrofon. "Nicht nur die Parlamentarier in den Parlamenten sollten aufstehen, sondern wir alle. Die Entwicklung Europas betrifft nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder und Enkelkinder. Auch sie sollen in einem friedlichen Europa leben können."

Jana Petersen