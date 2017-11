In Forchheim ist die Elektromobilität zu Gast

Wanderausstellung zum Thema im Königsbad eröffnet — Landrat: "Das ist die Königsdisziplin des Klimaschutzes" - vor 31 Minuten

FORCHHEIM - Im Beisein von Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrates und der Stadtwerke Forchheim hat Landrat Hermann Ulm (CSU) nun die Wanderausstellung "Elektromobiliät" im Königsbad offiziell eröffnet.

Quo vadis, Mobiliät? Die Wanderausstellung im Königsbad gibt darauf Antworten — mal ganz sachlich, mal spielerisch, kann sich jeder Besucher an den interaktiven Stationen über das Thema informieren. © Foto: Ralf Rödel



An sieben interaktiven Stationen erfahren Besucher im Eingangsbereich des Königsbades nun alles wichtige zum Thema Elektro-Autos und nachhaltige Mobilität.

Mal sachlich, mal spielerisch (beispielsweise mit kleinen Bobby-Car-Elektro-Autos), aber immer informativ können nicht nur Badegäste ihr Wissen rund um die zukunftsträchtige Technik auffrischen.

"Die nachhaltige, sprich elektrische Mobiliät gehört sicher zu den Königsdisziplinen des Klimaschutzes", so Hermann Ulm bei seiner Eröffnungsrede. Daher freue es ihn ganz besonders, dass man es geschafft habe, die Wanderausstellung in den Landkreis zu holen. Konzipiert wurde sie von der Bayern Innovativ GmbH im Rahmen eines Förderprogrammes des bayerischen Wirtschaftsministeriums und war bereits an 40 Standorten in ganz Bayern zu sehen. Da es um die Mobilität der Zukunft geht, richtet sie sich insbesondere an Jugendliche und Schulklassen.

Noch bis 26. November ist die Wanderausstellung im Forchheimer Königsbad zu Gast.

