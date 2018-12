In Forchheim leben fleißige Blutspender

FORCHHEIM - Behandlung von Krebspatienten, Herzkranken oder Verletzten bei Verkehrsunfällen – unabdingbar für all dies sind Blutspenden. "Alleine in Bayern werden pro Tag 2000 Blutkonserven benötigt", sagt Patric Nohe, Presse-Referent beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Wir haben die Blutspender-Zahlen für Forchheim aus dem BRK-Material herausgesucht.

Eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes entnimmt einem Freiwilligen Blut im Rahmen einer Blutspendeaktion. © Foto: Christian Charisius/dpa



Im Landkreis Forchheim liegt die Zahl der Blutspenderinnen und Blutspender leicht über dem bayerischen Durchschnitt. Forchheim rangiert auf Platz 35 von 73 Kreisverbänden. 2017 haben hier 6,66 Prozent der Menschen zwischen 18 und 73 Jahren Blut gespendet. Bayernweit beträgt die Quote 5,29 Prozent. Die Spitzenquote wird im Landkreis Haßberge erreicht: 12,75 Prozent. Die nächsten Termine im BRK-Zentrum in der Forchheimer Henri-Dunant-Straße 1 sind am Mittwoch, 12. Dezember, 12 bis 19.30 Uhr und am Donnerstag, 27. Dezember, 13 bis 19 Uhr.

"Auch ein perfektes medizinisches Versorgungssystem ist bei schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Krankheiten ohne Blut nicht funktionsfähig", teilt Lisa Rudolph vom Blutspendedienst mit. Und: "Jeder Dritte von uns ist mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen."

Die Blutspende läuft stets nach dem gleichen Muster ab: Aufnahme der persönlichen Daten, medizinischer Fragebogen, Bestimmung des Hämoglobinwertes, ärztliche Untersuchung, Blutspende, Imbiss. 2017 ließen Freiwillige insgesamt 5472 Mal jeweils 500 Milliliter Blut für den guten Zweck.

In Monaten vor Schulferien oder Hauptreisezeiten sei das Bayerische Rote Kreuz immer besonders auf das Engagement der Blutspender angewiesen, so Nohe: "Wir können leider keine Blutkonserven einfrieren und für schlechte Zeiten aufheben, sie müssen stets innerhalb von 42 Tagen verbraucht werden."

Daher hoffen Patric Nohe und die zahlreichen Ehrenamtlichen vor Ort, dass die relativ gute Quote im Landkreis auch in der Advents- und Weihnachtszeit bestätigt werden kann. Frei nach dem Motto des Blutspendedienstes: Schenke Leben – Spende Blut.

