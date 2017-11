In Hallerndorf wird bald "Närrisch eingeschenkt"

HALLERNDORF - Der Bayerische Rundfunk zeichnet die beiden Pilotfolgen seiner neuen Unterhaltungssendung "Närrisch eingeschenkt" am Wochenende auf dem Hallerndorfer Kreuzberg auf.

Der Auftritt vom "Mann am Klavier", Matthias Walz, ist bereits im Kasten. Foto: Markus Raupach



Über 50 BR-Mitarbeiter, fünf Übertragungswagen und jede Menge Bühnenmaterial haben ihren Weg ins Bier-Mekka gefunden. Die Sendungen werden moderiert von Matthias Walt, der bei der berühmten Veitshöchheimer Fastnacht als “Mann am Klavier” und “Verrückter König von Franken” gesetzt ist, und Gerline Heßler, die als Wirtin ebenfalls von der Fränkischen Fastnacht gut bekannt ist.

Die drei Brauhaus-Bühnen bevölkern das “Volxmusik”-Trio Lambertz, Saam & Richter, Comedian Michael A. Tomis, das Musikkabarett-Duo Streckenbach & Köhler, Komödiant Marcel Gasde, das Varieté-Duo “Mrs. Ginger DeVine & Der wunderbare Herr Mai, “Franken-Parodist” Oti Schmelzer, Stand-up-Comedian Jörg Kaiser, das Narrenduo Lubber & Babbo, Nachwuchs-Kabarettist Robert Alan, Stimmenimitator Thomas Ullrich sowie die A-cappella-Gruppe Viva Voce.

Das Brauhaus am Kreuzberg ist deswegen an diesem Wochenende für reguläre Gäste geschlossen, die Sendungen werden am 17. und 24. November ausgestrahlt.



Markus Raupach