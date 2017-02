In Heroldsbach entsteht ein magisches Tal

Erlebnispark Schloss Thurn investiert kräftig in neue Fahrgeschäfte

THURN - Am 8. April beginnt die neue Saison im Erlebnispark Schloss Thurn. Die Betreiber haben kräftig in eine neue Themenwelt investiert.

Benedikt von Bentzel ist guter Dinge, dass hier in einem Monat kein Bagger mehr steht, sondern zwei neue Attraktionen. © F.: Roland Huber



Zur Saisoneröffnung am Samstag, 8. April, soll ein ganzer Themenbereich im Erlebnispark Schloss Thurn hinzukommen: „Das magische Tal“. Unweit des Ritterturnierplatzes wird momentan gebuddelt und gebaut, zwei neue Fahrgeschäfte entstehen.

Auch etwas für kleine Besucher

Und die haben es in sich. In die Höhe geht es mit dem „Hexentanz“, einem Kettenflieger mit insgesamt 16 Doppelsitzen und Hexenbesen. Auf den Doppelsitzen können bereits Kinder ab einer Größe von 1,05 Meter (also etwa ab dem Alter von vier Jahren) in Begleitung eines Erwachsenen Platz nehmen. Ab in die Tiefe geht es hingegen mit dem „Ritterschlag“, einem rund 20 Meter hohen „Freefall“-Turm in Form eines Ritterschwerts, in dem junge Ritter ab einer Größe von 1,20 Metern, also etwa sechs Jahren, abwärts sausen können.

Das magische Tal wird zudem noch mit einigen interaktiven Elementen ausgerüstet: Bewegliche Ritterfiguren, ein brodelnder Hexenkessel, dazu kommt noch ein magischer Spiegel sowie 2,50 Meter große Hinkelsteine als Deko. Die Arbeiten laufen gut: „Das Wetter ist natürlich ein Faktor, aber wir sind im Zeitplan“, so der Geschäftsführer des Parks Benedikt von Bentzel. Er hat einen Betrag in Millionenhöhe dafür investiert. Die neuen Fahrgeschäfte wurden bei einer italienischen Firma eingekauft.

Die Idee für das magische Tal ist Teil der Strategie, den Park Stück für Stück zu einer Themenwelt weiter zu entwickeln. Bereits in den letzten Jahren investierte Graf Bentzel kräftig, um den Park, den sein Vater im Jahr 1975 gründete, für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv zu halten, jedoch „behutsam und mit Rücksicht auf den besonderen Charme von Schloss Thurn“. Die „Natürlichkeit, Authentizität und die ruhigen Ecken“ des Erlebnisparks sollen trotz aller Neuerungen auch weiterhin erhalten bleiben.

BARBARA ZINECKER