In Kersbach blüht den Besuchern etwas

Kreisgartentag mit dickem Veranstaltungsprogramm - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-KERSBACH - Gartenarbeit und Gemüse aus dem eigenen Beet oder Balkonkasten liegen im Trend. Nicht nur, weil es besser schmeckt, sondern auch, weil die Arbeit mit Harke und Humus durchaus entspannen kann. Der Kreisgartentag im "Jubiläumsdorf" Kersbach präsentiert am Sonntag, 17. September, von 10.30 bis 17 Uhr ein buntes Potpourri von allem, was das Gärtnerherz aus dem Takt geraten lässt.

Am Kreisgartentag packen bei Gartenbau Hofmann drei Generationen mit an: Monika Erlwein, Johannes Erlwein, Senior Edmund Hofmann und Hans Hofmann. © Foto: Roland Huber



Am Kreisgartentag packen bei Gartenbau Hofmann drei Generationen mit an: Monika Erlwein, Johannes Erlwein, Senior Edmund Hofmann und Hans Hofmann. Foto: Foto: Roland Huber



Nur die Sache mit Petrus, die konnte Hans Schilling (noch) nicht so ganz klar machen. Gutes Wetter, das wäre für den Kreisfachberater für Obstbau quasi das Sahnehäubchen auf der Torte, die am Kreisgartentag rund um die Kersbacher Kirche, am Rotkreuzhaus und in den Höfen der teilnehmenden Baumschulen präsentiert wird.

Bereits im Hochsommer wurde mit den Vorarbeiten für den großen Tag im September begonnen, erzählt Hans Schilling. Obst- und Gartenbauvereine aus dem Landkreis haben im Juni damit begonnen, Balkonkästen und Kübel zu bepflanzen, die am Gartentag die Kersbacher Kirchenmauer auf rund 35 Länge schmücken sollen.

Der Pflanzen-Doktor hilft

Mehr als 20 Gartenbauvereine aus dem gesamten Landkreis legen sich am Kreisgartentag mächtig ins Zeug: Dass auch die Kleinsten Spaß am Garteln haben, beweist die Kindergruppe des Gartenbauvereins Wiesenttal, die ihre selbstbemalten und bepflanzten Hochbeete präsentieren wird. Auch die Hausener Kindergruppe zeigt, das nicht immer Wurst aufs Brot muss: Die Kleinen verkaufen Schnittlauch- und Radieschenbrote.

Beratung wird am Gartentag groß geschrieben: Das Stadtgartenamt und die Obstbauberatung geben wertvolle Tipps, bei akuten Problemen kommt der Pflanzen-"Notarzt": Matthias Kraus vom Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Bayreuth ist der Experte in punkto Pflanzenkrankheiten und hilft bei Problemen. Bitte dazu befallene Blätter etc. zur "Untersuchung" mitbringen. Dass man zum Pilze suchen nicht zwingend in den Wald muss, zeigen drei Pilzexperten, die Pilze aus Kaffeesatz auf der heimischen Fensterbank züchten.

Hungrig muss am Kreisgartentag niemand nach Hause gehen: Die Gartenfreunde Kersbach feuern die Töpfe der Armeefeldküche an und servieren deftigen Eintopf, es wird Apfelsaft gepresst und zum Kaffee gibt’s frischen Zwetschgen- und Apfelkuchen oder Küchla. Für Süßschnäbel hat Angelika Pieger feinste Kirsch-Pralinen und Quittentrüffel kreiert. Kräuterpädagogin Christa Heinze aus Schoßaritz verkauft an ihrem Stand Köstliches aus Hecke und Flur. Auch die Kunst bekommt ihre Platz: Die Häfner-Brüder aus Schlaifhausen und Schmied Hubert Hunstein haben Kreatives für Hof und Garten parat.

Bilderstrecke zum Thema Obsternte fällt in der Fränkischen Schweiz mager aus Der Frost im Frühjahr hat viele Blüten erstarren lassen. Die Auswirkungen zeigen sich jetzt bei der Obsternte. Landwirte beklagen Ernteausfälle, nur wenige hatten Glück und können sich über voll hängende Bäume freuen.



"1000-Jahr-Kartoffel" im Fünf-Kilo-Sack

Ihre Höfe öffnen auch die drei Kersbacher Baumschulen Kern, Hofmann und Zametzer. Besonderes hat sich Familie Hofmann ausgedacht: Sie verkauft die "1000-Jahr-Kartoffel" im Fünf-Kilo-Säckchen, einen eigens für den Gartentag angebauten ungedünften und ungespritzten Bio- und Öko-Erdapfel.

BIRGIT HERRNLEBEN