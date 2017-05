In Kersbach brummen die alten Traktoren

Voller Erfolg: Großes Bulldog-Treffen zum Dorfjubiläum - vor 1 Stunde

KERSBACH - Mit der stolzen Anzahl von 175 Traktoren geriet das "1. Kersbacher Bulldogtreffen" anlässlich des 1000-jährigen Dorfjubiläums zu einem großen Erfolg für den Kersbacher Dorf- und Kulturverein.

Bei diesem Anblick in Kersbach ging Bulldog-Fans das Herz auf. © Alexander Hitschfel

„Wenn die Traktoren reden könnten, dann hätten sie mit Sicherheit viel zu erzählen“, ist sich Carina Schneider aus dem Kersbacher Organisationsteam sicher. Mit sovielen Teilnehmern hatten sie nicht gerechnet. Insgesamt 175 Traktoren, teilweise von weit her gereist, beteiligten sich an diesem weit und breit wohl größten Bulldogtreffen.

