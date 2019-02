In Kita und Sportheim eingebrochen: Zeugen in Wimmelbach gesucht

Doppeleinbruch: Unbekannte verursachen rund 700 Euro Sachschaden - vor 27 Minuten

WIMMELBACH - Die Polizeiinspektion Forchheim ist auf der Siche nach Zeugen zweier Einbrüche in Hausener Ortsteil Wimmelbach: In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in den Kindergarten in der Kirchenstraße sowie ins Sportheim in der Sportplatzstraße ein.

Laut den Beamten wurde jeweils kein Geld erbeutet, jedoch ein Schaden von insgesamt rund 700 Euro verursacht.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer (09191) 70900.

