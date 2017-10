In Pinzberg wälzt man die Spielzeugkataloge

Anschaffungen für die Krippe im Kindergarten - vor 55 Minuten

PINZBERG - Die Erweiterung der Kinderkrippe im Pinzberger Kindergarten ist fast abgeschlossen, wie Bürgermeister Reinhard Seeber in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete.

Der Anbau der Kinderkrippe Pinzberg ist fast fertig. Zurzeit werden Fußböden und später Mobilar eingebaut. Im Mai 2018 soll das Haus geweiht werden. Foto: Franz Galster



So werden die Fußböden diese Woche fertig und die Küche wird montiert. Bis Mitte November wird eingerichtet, so dass die Kinder Anfang Dezember in die neuen Räume einziehen können. Die Auswertung der Angebote für Spielzeuge ist gerade im Gang. Die Außenanlagen sind in Vorbereitung.

Für den 1. Mai 2018 ist die offizielle Einweihung vorgesehen. Die Kosten des Neubaus, für den 490 000 Euro veranschlagt waren, sind wegen der überhitzten Baukonjunktur deutlich überschritten worden. Seeber beklagte außerdem, dass die zugesagten Zuschüsse des Staates nur zäh fließen, weshalb die Gemeinde in Vorleistung gehen muss.

Überlegt wird im Moment, ob man nicht die Fassade des bisherigen Kindergartens ebenfalls erneuern sollte. Mit dem einstimmigen Billigungsbeschluss hat der Bebauungsplan "Bioenergie Werner" die nächste Hürde genommen. Zudem beschloss der Gemeinderat, den Entwurf zum Bebauungsplan für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Keine Einwände hat der Gemeinderat zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan im Bereich Sondergebiet Photovoltaik der Gemeinde Poxdorf. Vier Bauanträge bzw. Voranfragen standen zur Debatte, wobei ein Antrag auf Neubau eines Wohnhauses auf Fl. Nr. 68/0 nur mit Auflagen befürwortet wurde.

Urnengräber werden künftig auf den Friedhöfen in Gosberg und Dobenreuth zu finden sein. Eine Hecke, die jetzt vergeben wurde, soll dabei in Gosberg den alten Friedhof und die Urnengräber optisch trennen. Zudem werden die Leichenhallen in Gosberg und Dobenreuth neue Türen und Fenster erhalten und die marode Abdeckung der Friedhofsmauer künftig durch eine Aluminium- oder Titanabdeckung geschützt werden.

Der nächste Winter steht vor der Tür, deshalb soll der Winterdienst neu vergeben werden. Wie in den vergangenen Jahren bewährt, wird der Maschinenring Franken GmbH den Winterdienst entsprechend seinem Angebot vom 18. August wieder durchführen. Er machte es bereits in der Vergangenheit zur Zufriedenheit.

Allerdings kann das Geschäft nicht so rasch abgewickelt werden, wie sich die Gemeinde dies wünschen würde. Schließlich sind die Straßenbaupläne bereits im fortgeschrittenen Stadium. Dem Wunsch, das angrenzende Grundstück der Bahn zu erwerben, erteilte die Bahn eine Absage. Dort befindet sich nämlich eine Freileitung der DB und die müsse auf dem Grund der Bahn verbleiben.

FRANZ GALSTER