In Pottenstein feiert ganz Oberfranken die Volksmusik

Oberfränkisches Volksmusikfest in der Altstadt - Straßensperrungen berücksichtigen - vor 41 Minuten

POTTENSTEIN - Sie laden zur Musik ein: Der Bezirk Oberfranken und die Stadt Pottenstein. Ein ganzer Tag steht die Volksmusik im Fokus. Neun Gruppen treten in der Altstadt auf.

In der Pottensteiner Altstadt findet am Sonntag das Oberfränkische Volksmusikfest statt. © Tourismusbüro Pottenstein



Die ganze Altstadt wird am Sonntag, 9. September ab 13.30 Uhr zur Volksmusik – Open Air - Bühne. An neun Standorten geben zahlreiche oberfränkische Volksmusik-Gruppen eine Kostprobe oberfränkischer Volksmusiktradition.

Folgende Gruppen sind beteiligt: Fränkische Volksmusikanten Bischberg (Marktplatz), Norbert Lodes und seine Juramusikanten (Brauerei Mager), Hix Tradimix (Brauerei Hufeisen), Die Gschrubbdn (Bürgerhausplatz), Freies Fränkisches Bierorchester (Bruckmayers Biergarten), Rotmain-Trio (Kellerschänke), Helmut Spörl (Gasthof Haberberger)Vielsaitig (SeniVita-Wohnheim) sowie die Mundartpoeten Edeltraud Gahn und Betram Popp, die in der gesamten Altstadt unterwegs sind. Die Pottensteiner Gastronomie versorgt die Gäste.

Parkmöglichkeiten am Ortsrand

Die Stadt weist darauf hin, dass die Hauptstraße in der Zeit von 12 Uhr bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt im Innerortsbereich über die Straße „Am Stadtgraben“. Parkmöglichkeiten stehen am Ortsrand Pottensteins zur Verfügung, zum Beispiel auf dem Wanderparkplatz im Weihersbachtal an der B 470 (gegenüber der Tankstelle), auf dem Wanderparkplatz im Mariental oder auf dem Großparkplatz am Schöngrundsee.“

