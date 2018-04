In Reifenberg und Weigelshofen bleiben die Bierkrüge leer

REIFENBERG - Hungrig und durstig werden in diesem Jahr alle Ausflügler umkehren müssen, die dem Reifenberger Keller einen Besuch abstatten wollten: Denn der Keller mit der wohl schönsten Aussicht ins Wiesenttal bleibt heuer geschlossen. Auch der Schwarze Keller in Weigelshofen bleibt zu.

Was gibt es Schöneres als Bier und Brotzeit unter freiem Himmel? In Reifenberg bleiben heuer die Bierkrüge leer. Foto: Patrick Schroll



Urkundlich erstmals im Jahr 1887 erwähnt, ist der Reifenberger-Keller in Familienbesitz. Vier Jahre lang hat die Eigentümerin den Keller selbst betrieben, persönliche Gründe, auf die die Eigentümerin nicht näher eingehen wollte, zwängen sie nun zu dem Schritt, hieß es auf Nachfrage. Bereits das dritte Jahr in Folge hat der „Schwarze Keller“ in Weigelshofen geschlossen. „Wir finden keinen Pächter“, klagt Elisabeth Pfister, Geschäftsführerin des Brauereigasthofs, deren Familie der Keller gehört. Nicht nur, dass das Kellergeschäft wetterabhängig sei, auch die Arbeit am Abend und am Wochenende schrecke viele ab, so Pfister. Der Keller habe überdies weder einen eigenen Strom- noch einen Wasseranschluss.

