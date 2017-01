Biertradition im Wandel: Wo einst die Schnaider Traditionsfamilie Friedel ihr Bier braute, füllt heute Andreas Gänstaller seine ungewöhnlichen Hopfen-Kreationen ab. Die dritte Friedelgeneration steht dafür schon am Kreuzberg in den Startlöchern, um mit neuen Ideen frische Geschmäcke in die Biere zu bekommen. © Athina Tsimplostefanaki