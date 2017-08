In Straßen und Lokalen: Gräfenberg feiert Kirchweih

Geselligkeit und Tradition im Fokus - Kirchweihburschen stellten Baum auf - vor 1 Stunde

GRÄFENBERG - Der besondere Charme, den die Gräfenberger Kirchweih sich über all die langen Jahre bewahrt hat, liegt darin, dass sich das eigentliche Kirchweihgeschehen vornehmlich in und um die Gaststätten abspielt - und da ist ganz schön was los.

Die Gräfenberger Kirchweih hat ihren ganz eigenen Charme: Statt in einem großen Zelt spielt sich hier alles in den Lokalen und Straßen ab. © Rolf Riedel



"In diesem Jahr mache ich die Kirchweih-Eröffnung in Gräfenberg zum 20. Mal" so erzählte Bernd Volker Albig, der Vorsitzende des FSV-Ortsvereins Gräfenberg, als er seine Getreuen um sich scharte und wie in jedem Jahr zusammen mit dem Bürgermeister den zur Tradition gewordenen Bieranstich vorzunehmen. Auf dem historischen Marktplatz vor dem Autoscooter schlägt Bürgermeister Hans Jürgen Nekolla den Zapfhahn ein, nachdem vorher die Kinder- und Volkstanzgruppe des örtlichen Fränkische-Schweiz-Vereins traditionelle Tänze zeigten.

In Gräfenberg gibt es kein Zelt, sondern man flaniert durch die Straßen rund um den historischen Marktplatz, auf dem sich, neben dem beherrschenden Autoscooter, am Abend die Jugend trifft. Ein paar Fahrgeschäfte für Kinder und viele kleine Messestände präsentieren ihr Angebot.

Man trifft Freunde und Bekannte und lässt sich später an einem der Biertische nieder, die von den Gaststätten auf die Straße gestellt wurden, genießt die Geselligkeit, das Festbier das die beiden Brauereien gebraut haben und die Spezialitäten.

Musik gibt es natürlich auch, zum Auftakt waren es die "Original Schwabachtaler Musikanten" dann "Hiptown" mit Kult,Funk und Soul, oder "handgemachte" Kirchweihmusik aus der Oberpfalz mit der "Falkenberger Zoiglmusik", zum Ausklang spielten die "Saistaabloser" zünftige Blasmusik.

Eine Ausnahmestellung nahm die elektronische Musik von "4.1.4 in love" vor der alten Apotheke am Kirchplatz ein. Das "Baumaufstellen" und Austanzen haben die Kirchweihburschen wieder aufleben lassen.

Rolf Riedel